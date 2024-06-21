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Могут, когда захотят! Оценки сборной Украины за матч против Словакии

Национальная сборная Украины

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Могут, когда захотят! Оценки сборной Украины за матч против Словакии

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Наконец-то мы увидели желание в глазах и действиях наших футболистов. Украина пропустила еще до экватора первого тайма, однако в итоге сумела выгрызть такие жизненно необходимые в контексте борьбы за выход в плей-офф три очка. Похоже, Сергей Ребров еще не исчерпал свой запас камбэков и удачи. В отличие от матча против румын, здесь уже есть, что анализировать и оценивать. И так, поехали!

  • Анатолий Трубин. Оценка - 5 из 5.

Голкипер "Бенфики" заменил в воротах Андрея Лунина и выдал очень мощный поединок. В середине первой половины встречи, когда словаки давили большим числом, Анатолий сделал несколько качественных и очень важных сейвов. Пропусти те мячи Трубин, и мы могли бы поплыть морально еще до перерыва. Можно было бы полбалла снять за пропущенный гол, хотя и прямой вины в этом 22-летнего стража ворот нет - поэтому наработал на максимальную оценку.

  • Александр Тымчик. Оценка - 3,5 из 5-ти.

Фулбек "Динамо" в матче с румынами выходил только на замену, однако против "словацких орлов" Ребров доверил ему место в старте. И тот особо не подвел, отыграв от свистка до свистка. Да, эпизодами Тымчик часто терялся и проваливал свою зону ответственности, однако его скорость при подключении в атаку и возвращении в оборону помогала нам, добавляя динамики.

  • Николай Матвиенко. Оценка - 3 из 5-ти.

Средний матч в исполнении центрбека "Шахтера". Николай не выдал какого-то невероятного перформанса, но и при этом сильно не привозил. В целом, Матвиенко провел поединок на своем стабильном уровне.

  • Илья Забарный. Оценка - 3,5 из 5-ти.

Илья по сравнению с Николаем, действовал чуточку интереснее, хоть и чего-то яркого тоже не продемонстрировал. Монолитная и неплохая игра от защитника "Борнмута".

  • Александр Зинченко. Оценка - 4 из 5-ти.

Однозначно, хороший матч от Александра. Зинченко выиграл практически все единоборства, как верховые, так и один в один. При этом 27-летний защитник хорошо работал с мячом и поднимался выше, чтобы помочь команде в построении атак.

  • Владимир Бражко. Оценка - 3,5 из 5-ти.

Добротная игра. В принципе, так можно охарактеризовать действия Владимира. Молодой опорник совершил приличный объем, хоть и незаметной, но важной беговой и черновой работы. Динамовский опорник не чурался идти в отбор и выгрызать мячи.

  • Николай Шапаренко. Оценка - 4,5+ из 5-ти.

Лучший из полевых игроков в составе нашей национальной сборной. Гол+пас против Словакии говорят сами за себя. Почему не 5 баллов, как у Трубина? Если бы не Анатолий, Николаю пришлось бы оформлять для положительного результата не 1+1, а хотя бы 2+2.

  • Георгий Судаков. Оценка - 3 из 5-ти.

Если при провальной игре с Румынией, Судаков был самым активным в составе Украины. То в поединке против команды Франческо Кальцона Георгий был наименее заметным среди игроков основы. 10-й номер действующего чемпиона Украины, к сожалению, ничем не запомнился. Проходной матч.

  • Михаил Мудрик. Оценка - 3,5 из 5-ти.

Как и с румынами, вновь много дриблинга и большое количество попыток обыграть на скорости. Только на этот раз уже более успешно и эффективно. Мудрик точно умеет обходить оппонентов, но с завершением пока вообще не клеится.

  • Андрей Ярмоленко. Оценка - 4 из 5-ти.

Легенда украинского футбола все еще может. Той скорости уже далеко нет, но предложить оригинальное решение в атаке все еще под силу Ярмоленко. С учетом всем известных причин футбольного возраста вингера и его текущих физических кондиций, на все игровое время, ожидаемо, Андрея не хватило. Но в целом, резюмируя, более-менее хорошая игра.

  • Артем Довбик. Оценка - 3 из 5-ти.

Именнику в свой день рождения отличиться так и не удалось. Не совсем пошла игра, будем откровенны, у лучшего бомбардира прошлого сезона Ла Лиги. Особенно, на фоне вышедшего вместо него на замену Яремчука, который и принес результат. Артем, хоть и не совсем очевидные, однако имел возможности у ворот Дубравки. Но, такое ощущение, что он очень часто слишком затягивал с решением отдать передачу или пробить самому.

Замены:

  • Руслан Малиновский - n/a.
  • Сергей Сидорчук - n/a.
  • Максим Таловеров - n/a.

Все трое вышли в самой концовке удерживать счет, и по сути ничем не отличились. Счет остался неизменным, и хорошо.

  • Александр Зубков - 3,5 из 5-ти.

Выход Александр был призван компенсировать отсутствие скорости на фланге, после ухода с поля Ярмоленко. В общем, Зубков минимально допустимо с этой задачей справился.

  • Роман Яремчук - 4 из 5-ти.

Здесь уже интереснее. Форвард "Брюгге" вышел и сделал результат. Роман мастерски одним касанием обработал верховой заброс от Шапаренко, а вторым покатил мяч в ворота Словакии. Классно разобрался в моменте, ничего не скажешь. Очень в похожем стиле Яремчук забивал и на прошлом Евро - в матче против Северной Македонии. Да и по настроению было видно, что 28-летний нападающий не вышел отбывать номер и помогал партнерам и в защите.

  • Сергей Ребров. Оценка - 3,5 из 5.

Сергей Станисловавич на этот раз не стал мудрить и провел ротацию игроков, которые откровенно провалились в прошлой встрече, и походу уже этого поединка не стал тянуть с заменами. Положительный результат - это круто, однако вряд ли тренерской задумкой можно назвать ставку на камбэк. Это больше победа характера самих футболистов. Ребров выполнил то, что и должен был как тренер - сделал выводы из очевидных ошибок и накачал своих подопечных психологически. Однако, ничего выдающегося.

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Украина Словакия
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Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
21.06.2024 в 19:56
Може б Личику окуляри подарувати? Як Зінченко все виграв і зверху, коли гол зверху?
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Комментарии 3
LEVgcUqs (Чернігів)
21.06.2024 в 19:56
Може б Личику окуляри подарувати? Як Зінченко все виграв і зверху, коли гол зверху?
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alex.belogubko (одесса)
21.06.2024 в 19:56
из-за Зины забили гол --его вообще не выпускайте на игру полный отстой
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Alex-696 (Немирів)
21.06.2024 в 19:54
Опа! Зінченко виграв всі єдиноборства? Ха 3 рази. Словаки нам гол забили через "виграш" Зінченком верхової подачі. Забарний нічим особливо не відзначився? Знов ха 3 рази. Вертикальний передгольовий пас на Шапаренка хто віддав?
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