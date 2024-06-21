"Буду бегать так каждую игру". Шапаренко – о камбэке Украины в матче против Словакии

Игрок "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко, который оформил в матче со словаками гол + ассист (2:1), ответил на вопросы журналиста Суспільного.

О самой большой преодоленной дистанции в матче:

"А как выигрывать игры, стоя? Не думаю. Мне все равно, сколько я пробежал, самое важное – есть результат. Это все ради своей страны, ради команды. Я буду стараться так каждую игру бегать".

Как команда проявила себя в матче со Словакией:

"Мы получили заслуженную критику за последнюю игру (с Румынией – 0:3). Восприняли ее, разобрали ошибки и старались выполнять то, о чем договаривались перед игрой. Играть на результат, с самоотдачей".

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О результативной передаче на Яремчука:

"Во время игры все очень быстро происходит, не успеваешь волноваться, забьет он или нет. Увидел, что Роман выполнил хорошее движение – очень повезло, что передача прошла, голкипер не вышел, а Яремчук забил победный мяч".

О матче с Бельгией:

"Давайте пока еще насладимся победой, а потом уже будем разбирать их игру. Тренер расскажет, как надо играть".