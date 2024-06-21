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Яремчук: Самый важный матч в моей карьере. Мы отдали всю жизнь ради этой победы

Национальная сборная Украины
Обновлено

Роман в матче со Словакией забил победный гол

Яремчук: Самый важный матч в моей карьере. Мы отдали всю жизнь ради этой победы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной Украины Роман Яремчук эмоционально подвел итог матча Евро-02024 со Словакией (2:1), в котором он забил победный гол.

"Честно говоря, большая гордость представлять страну. В это непростое время это подтверждение, что мы никогда не сдаемся, чтобы ни было и только движемся вперед. Мы получили сильный удар под дых несколько дней назад, и [против Словакии] был самый важный матч в моей карьере.

Мы отдали всю жизнь ради этой победы, все эмоции. Спасибо болельщикам за поддержку - с гордостью можно готовиться к следующему матчу", - сказал Яремчук.

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Напомним, что в последнем туре группового раунда Евро-2024 Украина сыграет с Бельгией.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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jeremi33-3 (Сумы)
21.06.2024 в 18:49
Тобто у грі з Бельгією на нього можно не розраховувати? Найважливіший матч вже відбувся
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Комментарии 1
jeremi33-3 (Сумы)
21.06.2024 в 18:49
Тобто у грі з Бельгією на нього можно не розраховувати? Найважливіший матч вже відбувся
Ответить
0
0

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