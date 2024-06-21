Яремчук: Самый важный матч в моей карьере. Мы отдали всю жизнь ради этой победы

Форвард сборной Украины Роман Яремчук эмоционально подвел итог матча Евро-02024 со Словакией (2:1) , в котором он забил победный гол.

"Честно говоря, большая гордость представлять страну. В это непростое время это подтверждение, что мы никогда не сдаемся, чтобы ни было и только движемся вперед. Мы получили сильный удар под дых несколько дней назад, и [против Словакии] был самый важный матч в моей карьере.

Мы отдали всю жизнь ради этой победы, все эмоции. Спасибо болельщикам за поддержку - с гордостью можно готовиться к следующему матчу", - сказал Яремчук.