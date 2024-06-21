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Яремчук: Самый важный матч в моей карьере. Мы отдали всю жизнь ради этой победы
Роман в матче со Словакией забил победный гол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Украины Роман Яремчук эмоционально подвел итог
"Честно говоря, большая гордость представлять страну. В это непростое время это подтверждение, что мы никогда не сдаемся, чтобы ни было и только движемся вперед. Мы получили сильный удар под дых несколько дней назад, и [против Словакии] был самый важный матч в моей карьере.
Мы отдали всю жизнь ради этой победы, все эмоции. Спасибо болельщикам за поддержку - с гордостью можно готовиться к следующему матчу", - сказал Яремчук.
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Напомним, что в последнем туре группового раунда Евро-2024 Украина сыграет с Бельгией.
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