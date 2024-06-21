Ребров: Я стал рекордсменом по матчам, где пропускали первыми, но побеждали

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET с широчайшей линией, более 70 видов спорта и дисциплин киберспорта. Компания создает уникальный украиноязычный контент на YouTube и развивает культуру ответственной игры. Получи невероятный бонус до 150 000 грн от GGBET! Держи линию на Евро 2024 вместе с GGBET!

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог матча второго тура Евро-2024 со Словакией (2:1) . Слова главного тренера "сине-желтой" команды с места событий передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

"Есть ли эмоции после такой победы? Эмоции всегда есть. Хочу поблагодарить игроков, я стал рекордсменом по матчам, где пропускали первыми, но побеждали. Важно, что игроки сегодня получили уверенность в том, что мы делаем правильные вещи. Я очень доволен духом игры, духом команды. Я видел, что после пропущенного гола игроки были расстроены, но они продолжали, во втором тайме у нас было много моментов, и мы вырвали игру. После перерыва мы изменили игру, мы подсказали футболистами важные моменты в прессинге, перестроились, и это нам добавило больше возможностей отбирать мяч, владеть им, и создавать моменты. Мы подсказали, и игроки, что шансы есть. Я благодарен и доволен, что мы этот шанс использовали.

Не могу сказать, что это была другая сборная Украины, по сравнению с прошлым матчем. Я уверен, что игроки имели желание в первом матче, но мы не так реагировали, как сегодня. Сегодня было больше желания, и вдохновения, за счет этого мы забили мячи. В первом матче тоже было желание, но и были ошибки, и потеря концентрации. Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football Не боялся, что состав слишком молодой? Нет, наоборот, в прошлом матче играл Степаненко, сейчас - Ярмоленко. Очень важно, чтобы на поле были лидеры, и баланс опыта и молодежи. Возраст игрока для меня важен. Шапаренко - игрок матча? Могу вспомнить и Романа Яремчука, не только потому, что он забил мяч, он работал на команду, все работали. Сегодня не было ни одного игрока, который не был бы достаточно мотивирован. Не люблю выделять кого-то. Во втором тайме мы очень хорошо играли в обороне, все игроки отрабатывали, делали все для команды.

Бельгия? Очень важное восстановление, важно готовиться к каждому сопернику. Как показала Словакия в прошлом туре, против Бельгии можно играть. У нас есть шанс», - сказал Ребров в разговоре с журналистами.

Напомним, что в последнем туре группового раунда Евро-2024 Украина сыграет с Бельгией.

Эксперты GGBET верят в победу нашей сборной (кэф - 1,4). Поддержи наших ребят на пути к плей-офф! Партнером эксклюзивного транслятора MEGOGO выступает лицензионный букмекер GGBET. Букмекер GGBET приглашает болеть за сборную Украины вместе и предлагает мощный бонус до 150 000 гривен на чемпионат Европы. Смотрите трансляции матчей в разделе "Спорт" на MEGOGO и держите линию на Евро вместе с GGBET!

Фото - UA-Футбол