Ребров: Я стал рекордсменом по матчам, где пропускали первыми, но побеждали
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог
"Есть ли эмоции после такой победы? Эмоции всегда есть. Хочу поблагодарить игроков, я стал рекордсменом по матчам, где пропускали первыми, но побеждали. Важно, что игроки сегодня получили уверенность в том, что мы делаем правильные вещи. Я очень доволен духом игры, духом команды. Я видел, что после пропущенного гола игроки были расстроены, но они продолжали, во втором тайме у нас было много моментов, и мы вырвали игру.
После перерыва мы изменили игру, мы подсказали футболистами важные моменты в прессинге, перестроились, и это нам добавило больше возможностей отбирать мяч, владеть им, и создавать моменты. Мы подсказали, и игроки, что шансы есть. Я благодарен и доволен, что мы этот шанс использовали.
Не могу сказать, что это была другая сборная Украины, по сравнению с прошлым матчем. Я уверен, что игроки имели желание в первом матче, но мы не так реагировали, как сегодня. Сегодня было больше желания, и вдохновения, за счет этого мы забили мячи. В первом матче тоже было желание, но и были ошибки, и потеря концентрации.
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Не боялся, что состав слишком молодой? Нет, наоборот, в прошлом матче играл Степаненко, сейчас - Ярмоленко. Очень важно, чтобы на поле были лидеры, и баланс опыта и молодежи. Возраст игрока для меня важен.
Шапаренко - игрок матча? Могу вспомнить и Романа Яремчука, не только потому, что он забил мяч, он работал на команду, все работали. Сегодня не было ни одного игрока, который не был бы достаточно мотивирован. Не люблю выделять кого-то. Во втором тайме мы очень хорошо играли в обороне, все игроки отрабатывали, делали все для команды.
Бельгия? Очень важное восстановление, важно готовиться к каждому сопернику. Как показала Словакия в прошлом туре, против Бельгии можно играть. У нас есть шанс», - сказал Ребров в разговоре с журналистами.
Напомним, что в последнем туре группового раунда Евро-2024 Украина сыграет с Бельгией.
Фото - UA-Футбол