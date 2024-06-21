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"Впереди сверхважная битва, поэтому вместе и до конца!", - Зеленский поздравил сборную с победой над Словакией
В последнем туре мы играем с Бельгией
instagram.com/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на
"Верить друг в друга! Поддерживать друг друга! Сражаться друг за друга!
Это то, что должно объединять каждого из нас. И сейчас каждый из нас на своем месте должен бороться
за свободу, жизнь и за правильное восприятие Украины в мире.
Украина, которая бьется.
Украина, которая держит удар и преодолевает препятствия.
Украина, которая способна побеждать!
Именно это сегодня делает национальная сборная Украины по футболу.
Так держать, ребята
Впереди сверхважная битва, поэтому вместе и до конца!
Слава Украине!», - написал Зеленский в соцсетях.
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Напомним, что в последнем туре группового раунда Евро-2024 Украина сыграет с Бельгией.
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