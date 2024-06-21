"Впереди сверхважная битва, поэтому вместе и до конца!", - Зеленский поздравил сборную с победой над Словакией

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу нашей сборной над Словакией (2:1) во втором туре Евро-2024.

"Верить друг в друга! Поддерживать друг друга! Сражаться друг за друга!

Это то, что должно объединять каждого из нас. И сейчас каждый из нас на своем месте должен бороться

за свободу, жизнь и за правильное восприятие Украины в мире.

Украина, которая бьется.

Украина, которая держит удар и преодолевает препятствия.

Украина, которая способна побеждать!

Именно это сегодня делает национальная сборная Украины по футболу.

Так держать, ребята

Впереди сверхважная битва, поэтому вместе и до конца!

Слава Украине!», - написал Зеленский в соцсетях.