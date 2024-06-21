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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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"Впереди сверхважная битва, поэтому вместе и до конца!", - Зеленский поздравил сборную с победой над Словакией

Национальная сборная Украины
Обновлено

В последнем туре мы играем с Бельгией

"Впереди сверхважная битва, поэтому вместе и до конца!", - Зеленский поздравил сборную с победой над Словакией

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу нашей сборной над Словакией (2:1) во втором туре Евро-2024.

"Верить друг в друга! Поддерживать друг друга! Сражаться друг за друга!

Это то, что должно объединять каждого из нас. И сейчас каждый из нас на своем месте должен бороться

за свободу, жизнь и за правильное восприятие Украины в мире.

Украина, которая бьется.

Украина, которая держит удар и преодолевает препятствия.

Украина, которая способна побеждать!

Именно это сегодня делает национальная сборная Украины по футболу.

Так держать, ребята

Впереди сверхважная битва, поэтому вместе и до конца!

Слава Украине!», - написал Зеленский в соцсетях.

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Напомним, что в последнем туре группового раунда Евро-2024 Украина сыграет с Бельгией.

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Украина Словакия Владимир Зеленский
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1 голосов
Источник:
Zelenskiy/Official
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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download1 (huyersk)
21.06.2024 в 20:03
Дивися на фронт, а не футбол, диктатор
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Комментарии 11
download1 (huyersk)
21.06.2024 в 20:03
Дивися на фронт, а не футбол, диктатор
Ответить
1
0
magnum power (БОМЖ)
21.06.2024 в 19:52
бачу, як порохоскот та їх запоребрикові клони виявили активність. в них своя війна та свій футбол.
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2
6
same tak(Україна)
21.06.2024 в 19:15
после румынии оно молчало
Ответить
11
4
Лекарь (село Дарниця)
21.06.2024 в 19:40
Глор )
Ответить
3
2
Gican85 (Киев)
21.06.2024 в 19:13
И этот на победе пиарится
Ответить
10
4
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.06.2024 в 19:13
Може разом до перемоги??..
Ответить
4
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
21.06.2024 в 19:25
Я кайфую... Всіх жунів прокрутив на юух...
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0
7
avatar
Spokoyno (Київ)
21.06.2024 в 19:06
Дякую, президенте! Віримо в збірун! А порохоскот хай хоч повсирається!
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3
17
same tak(Україна)
21.06.2024 в 19:15
уймись зЕбыдлятина
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16
3
Лекарь (село Дарниця)
21.06.2024 в 19:41
Боже, яке кончене! (С)
Ответить
7
2
download1 (huyersk)
21.06.2024 в 20:04
до чого тут порохоскот? Народ не підтримує злочину владу.
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1
0

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