Трубин: Сегодня была настоящая сборная, а не та, которая была в игре с Румынией

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин подвел итог матча Евро-02024 со Словакией (2:1) .

"Тяжело ли было в первом тайме справляться с атаками словаков? Все видели, что первые 20-25 минут были очень тяжелыми для нас, но после 0:1 мы понимали, что пути назад уже нет. Поэтому мы немножко изменили нашу тактику, и это сработало. Сегодня была настоящая сборная, а не та, которая была в первой игре с Румынией.

Что именно изменили в тактике? Нам было тяжело, когда они были с мячом, они легко выходили, поэтому мы изменили прессинг. После этого им стало тяжелее, и во втором тайме у них почти не было моментов и ударов.

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Был ли это самый важный матч в моей карьере? Следующий будет.

Что чувствовал, когда выходил на поле? Цена ошибки вратаря - это в 90% случаях пропущенный гол. Психологически вратари всегда должны быть сфокусированными, устойчивыми, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Я был готов и на первую игру, и сейчас. Такие турниры для футболистов - это нечто уникальное, тем более сейчас. Я очень рад, что мы смогли победить. Третья игра теперь будет самой важной.

Хорошо, что мы победили, но я понимаю, что у меня были ошибки, понимаю, что можно было спасти гол, который мы пропустили. Но это уже прошлое - главное, что мы выиграли.

Как обыграть Бельгию? В первой игре нам не хватило выигранной борьбы в ключевых моментах. Во всех матчах Евро борьба в ключевых моментах выходит на первый план, даже топовые сборные очень тяжело побеждают - Франция, Англия... на уровне сборных все умеют играть, потому что собраны лучшие игроки. Это один из важнейших аспектов игры. Над этим надо работать, это надо готовить. Важна энергия. Сейчас много сил потеряли, но есть время подготовиться, и настроиться.

Конечно, я смотрю другие матчи Евро, когда есть возможность. Сегодня был лучший матч", - сказал Трубин Суспільне Спорт.