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Николай Павлов: Вчера мне звонил по телефону отец Шапаренко. Я сказал, что в следующем матче он сыграет лучше
Так и получилось
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский тренер, почетный президент "Левого берега" Николай Павлов прокомментировал игру полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко во
– Какие ваши впечатления от игры Николая Шапаренко в матче?
- Я счастлив. Я доволен, как сегодня сыграл Николай Шапаренко, отдал результативный пас и забил. Мне очень приятно.
Вчера меня поздравил его отец (20 июня Николаю Павлову исполнилось 70 лет – прим.). Мне было очень приятно, мы часто общаемся. Он мне вчера позвонил по телефону и я сказал, что Коля сыграл не так, как он должен был сыграть (в матче против сборной Румынии (0:3) - прим.). Он ответил: "Да, я тоже расстроился". Я ответил: "В следующей игре, пожалуй, сыграет лучше". Так и сыграл, – сказал Павлов.
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