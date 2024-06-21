Николай Павлов: Вчера мне звонил по телефону отец Шапаренко. Я сказал, что в следующем матче он сыграет лучше

Известный украинский тренер, почетный президент "Левого берега" Николай Павлов прокомментировал игру полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко во втором матче группового этапа Евро-2024 против Словакии (2:1) , в которой хавбек сделал гол+пас.

– Какие ваши впечатления от игры Николая Шапаренко в матче?

- Я счастлив. Я доволен, как сегодня сыграл Николай Шапаренко, отдал результативный пас и забил. Мне очень приятно.

Вчера меня поздравил его отец (20 июня Николаю Павлову исполнилось 70 лет – прим.). Мне было очень приятно, мы часто общаемся. Он мне вчера позвонил по телефону и я сказал, что Коля сыграл не так, как он должен был сыграть (в матче против сборной Румынии (0:3) - прим.). Он ответил: "Да, я тоже расстроился". Я ответил: "В следующей игре, пожалуй, сыграет лучше". Так и сыграл, – сказал Павлов.