Бражко: За день до матча у меня ушел из жизни дедушка, поэтому у меня была двойная мотивация, выйти и доказать

Хавбек сборной Украины Владимир Бражко подвел итог матча Евро-02024 со Словакией (2:1) . Его слова с места событий передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

- Поздравляю с победой! Очень непростой матч. Что сказал тренер в раздевалке после первого тайма, ведь удалось вырвать волевую победу?

- Мы изменили прессинг, не позволяли разыгрывать им мяч под нашим прессингом, они ошибались, у нас возникали моменты.

- Придаст ли эта победа команде уверенности?

- Конечно же, и настроения придаст. Очень радует, что мы порадовали украинцев. Довольны результатом. Остаются шансы на выход из группы. Будем делать все в матче с Бельгией, чтобы пройти в плей-офф. Знаем, что на фронте все смотрят наши матчи. Мы чувствуем поддержку.

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- Нереализация - невезение или недоработки?

- Не могу сказать, что недоработки. Не можем же каждый момент забивать. Нет такой команды, которая реализует все свои шансы.

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За день до матча у меня ушел дедушка из жизни, поэтому у меня была двойная мотивация, выйти и доказать.