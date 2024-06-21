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Бражко: За день до матча у меня ушел из жизни дедушка, поэтому у меня была двойная мотивация, выйти и доказать
Украина в эмоциональном матче обыграла Словакию
Фото: ФК Динамо Київ
Хавбек сборной Украины Владимир Бражко подвел итог
- Поздравляю с победой! Очень непростой матч. Что сказал тренер в раздевалке после первого тайма, ведь удалось вырвать волевую победу?
- Мы изменили прессинг, не позволяли разыгрывать им мяч под нашим прессингом, они ошибались, у нас возникали моменты.
- Придаст ли эта победа команде уверенности?
- Конечно же, и настроения придаст. Очень радует, что мы порадовали украинцев. Довольны результатом. Остаются шансы на выход из группы. Будем делать все в матче с Бельгией, чтобы пройти в плей-офф. Знаем, что на фронте все смотрят наши матчи. Мы чувствуем поддержку.
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- Нереализация - невезение или недоработки?
- Не могу сказать, что недоработки. Не можем же каждый момент забивать. Нет такой команды, которая реализует все свои шансы.
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За день до матча у меня ушел дедушка из жизни, поэтому у меня была двойная мотивация, выйти и доказать.
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