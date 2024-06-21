Довбик: Да, игра неидеальная в нашем исполнении, но второй тайм показал, как мы должны выглядеть каждый матч

Форвард сборной Украины Артем Довбик подвел итог матча Евро-02024 со Словакией (2:1) . Его слова с места событий передает корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

"Все мы понимали важность этого матча. Спасибо, что команда сделала такой важный для меня подарок. Пропущенный гол? Ошибка на ауте... Мы допускаем подобные ошибки не впервые, второй матч подряд. У нас были также моменты. Второй тайм показал, что мы можем прессинговать, играть агрессивнее. Словаки подсели, а мы нашли силы пойти вперед, стали рисковать".

"На старте матча не хочется рисковать. Одна ошибка - и уже отыгрываешься. Во втором тайме да, уже понимали, что надо это делать, играли 1 в 1 на всем поле. Но на старте - ты боишься за результат, есть ответственность".

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"Мы имеем больше уверенности сейчас. Эта победа очень важна, вы знаете о том, какая ситуация сейчас есть в Украине. На нас много давления каждую игру. Все наши люди смотрят ЕВРО".

"После финального свистка Ребров напомнил, что у нас есть третья игра, очень важная для нас. Сейчас мы думаем о скорейшем восстановлении и подготовке".

"Хочу посвятить победу фанатам и воинам, которые защищают нашу страну".

"Да, игра неидеальная в нашем исполнении, но второй тайм показал, как мы должны выглядеть каждый матч".

"Со словаками тоже очень сложно играть. Два высоких центрбека. С Румынией мы все были несконцентрированными на футбольном поле".

"Очень много хейта заслуженного на нас вылилось. Понимали, что нельзя на эту игру выходить так, как на Румынию. Все были заряжены. Мы держали внутри эти эмоции. Роман Яремчук вышел, забил - его все постоянно критикуют, но он выходит и делает результат", - сказал Довбик.