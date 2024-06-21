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Зинченко: Если допускаешь ошибку, самое главное - твоя реакция

Национальная сборная Украины
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Украина пропустила первой, но смогла переломить игру

Зинченко: Если допускаешь ошибку, самое главное - твоя реакция

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко подвел итог матча Евро-2024 со Словакией (2:1).

"Мне помог опыт, который я получил от лучших в этом виде спорта: если допускаешь ошибку, самое главное - твоя реакция. Время нельзя отмотать назад, это уже случилось, это уже история. Мы все люди; мы все совершаем ошибки. Если сдаешься, у тебя не будет шансов вернуться и победить.

Даже после пропущенного мяча мы старались подталкивать друг друга, и это сработало во втором тайме. Мы старались забить. Даже при счете 0:1 мы старались снова и снова. Думаю, что сопернику было нелегко в такой игре против нас.

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В поединке с Бельгией ждем супертрудного матча против одной из лучших команд Европы и мира. У Бельгии много игроков мирового уровня. Если хотим побеждать такие команды, если хотим выйти из этой группы, мы должны сыграть на максимуме", - сказал Зинченко.

Напомним, что в последнем туре группового раунда Евро-2024 Украина 26 июня сыграет с Бельгией.

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Украина Словакия Александр Зинченко
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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
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