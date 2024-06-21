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Зинченко: Если допускаешь ошибку, самое главное - твоя реакция
Украина пропустила первой, но смогла переломить игру
Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек сборной Украины Александр Зинченко подвел итог
"Мне помог опыт, который я получил от лучших в этом виде спорта: если допускаешь ошибку, самое главное - твоя реакция. Время нельзя отмотать назад, это уже случилось, это уже история. Мы все люди; мы все совершаем ошибки. Если сдаешься, у тебя не будет шансов вернуться и победить.
Даже после пропущенного мяча мы старались подталкивать друг друга, и это сработало во втором тайме. Мы старались забить. Даже при счете 0:1 мы старались снова и снова. Думаю, что сопернику было нелегко в такой игре против нас.
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В поединке с Бельгией ждем супертрудного матча против одной из лучших команд Европы и мира. У Бельгии много игроков мирового уровня. Если хотим побеждать такие команды, если хотим выйти из этой группы, мы должны сыграть на максимуме", - сказал Зинченко.
Напомним, что в последнем туре группового раунда Евро-2024 Украина 26 июня сыграет с Бельгией.
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