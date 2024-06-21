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Шапаренко: Просто надо верить - в каждого товарища по команде, в то, что мы можем победить любого соперника

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сегодня мы победили Словакию

Шапаренко: Просто надо верить - в каждого товарища по команде, в то, что мы можем победить любого соперника

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко подвел итог матча Евро-2024 со Словакией (2:1), в котором он оформил гол+пас.

"Просто надо верить - верить в каждого товарища по команде; в то, что мы можем победить любого соперника. Наш первый матч стал хорошим уроком для всей команды, и я думаю, что мы сумели реабилитироваться за поражение от Румынии и показать достойную игру.

Награда лучшему игроку матча? Для меня важно, что моя команда победила и мы продолжаем борьбу на этом ЕВРО. Но я не хочу загадывать наперед, просто посмотрим, что будет дальше", - сказал Шапаренко.

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Напомним, что в последнем туре группового раунда Евро-2024 26 июня Украина сыграет с Бельгией.

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Украина Словакия Николай Шапаренко
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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
21.06.2024 в 21:04
Ну ну ну...давай вже без фанатизму. Виграли і тепер просто помовчіть і спокійно готуйтеся до фіналу. А то вже починається "перемогти будь якого суперника"...
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
21.06.2024 в 21:04
Ну ну ну...давай вже без фанатизму. Виграли і тепер просто помовчіть і спокійно готуйтеся до фіналу. А то вже починається "перемогти будь якого суперника"...
Ответить
2
1

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