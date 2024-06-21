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Шапаренко: Просто надо верить - в каждого товарища по команде, в то, что мы можем победить любого соперника
Сегодня мы победили Словакию
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко подвел
"Просто надо верить - верить в каждого товарища по команде; в то, что мы можем победить любого соперника. Наш первый матч стал хорошим уроком для всей команды, и я думаю, что мы сумели реабилитироваться за поражение от Румынии и показать достойную игру.
Награда лучшему игроку матча? Для меня важно, что моя команда победила и мы продолжаем борьбу на этом ЕВРО. Но я не хочу загадывать наперед, просто посмотрим, что будет дальше", - сказал Шапаренко.
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Напомним, что в последнем туре группового раунда Евро-2024 26 июня Украина сыграет с Бельгией.
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