Шапаренко: Просто надо верить - в каждого товарища по команде, в то, что мы можем победить любого соперника

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко подвел итог матча Евро-2024 со Словакией (2:1), в котором он оформил гол+пас.

"Просто надо верить - верить в каждого товарища по команде; в то, что мы можем победить любого соперника. Наш первый матч стал хорошим уроком для всей команды, и я думаю, что мы сумели реабилитироваться за поражение от Румынии и показать достойную игру.

Награда лучшему игроку матча? Для меня важно, что моя команда победила и мы продолжаем борьбу на этом ЕВРО. Но я не хочу загадывать наперед, просто посмотрим, что будет дальше", - сказал Шапаренко.