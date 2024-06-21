Фещук: Победителей не судят, но игра нашей сборной далеко не идеальна

Экс-игрок "Таврии" Максим Фещук прокомментировал победу Украины над Словакией (2:1) во втором туре Евро-2024.

– Победителей не судят. Поздравляю нашу страну, сборную с победой. Но игра далеко не идеальна. Есть куда стремиться. Честно говоря, еще очень большой потенциал, есть, над чем поработать. Для тренера и ребят очень классно, когда будет проходить разбор собственной игры, учитывая победный результат. Есть очень многое, над чем работать, что поправлять.

– Какие из факторов, которые нужно поправлять, вы бы выделили?

- Когда я в последний раз говорил с вами, то указывал на отсутствие Бражкj. Сегодня он находился в стартовом составе. Прогнозировал смену в воротах. По-моему, все равно не хватало Цыганкова.

Есть, что поправлять, командные действия. Неубедительно смотрится сборная, хотя ожидал и прогнозировал, что они сегодня победят. Увидел первый тайм – были сомнения, действительно немного усомнился. Но ждал скорый гол во втором тайме, он состоялся. Искусно забил Шапаренко. Зинченко отдал мастерски ему под себя.

Очень классный получился гол, второй гол тоже получился классным. Но сама игра – надо ее поправлять, чтобы надеяться на положительный результат с бельгийцами.

- Кого бы вы назвали игроком матча?

- Считаю, Трубин сыграл действительно качественно в воротах, но делал свою работу. Были удобные моменты для него, когда он парировал удары, но это его козыри – выбор позиции. Все же Шапаренко – гол и голевой пас – можно говорить, что он был героем матча по результативным действиям.

Но ожидаю от Шапаренко больше креатива, мобильности – мне этого не хватает в его исполнении.