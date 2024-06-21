Кополовец: Если мы будем играть душой и сердцем, на грани самопожертвования – таким футболистам помогает Бог

Экс-игрок "Карпат" Михаил Кополовец высказался относительно победы сборной Украины над Словакией (2:1) во втором туре группового этапа Евро-2024.

– Какие у вас были эмоции после пропущенного гола сборной Украины и после первого тайма в целом?

– Ну какие эмоции? Первоначально были эмоции, чувства, что эта команда была не готова к этому чемпионату. Тогда сейчас пропускаем такой гол, где-то Зинченко немного не доиграл. Но потом ребята порадовали.

Мои ощущения – за сборную Украины, как и за любую другую сборную, нужно играть душой и сердцем. Как только футболисты начали играть на грани самопожертвования, душой и сердцем - что-то началось, вышел Рома Яремчук. Тогда что-то началось.

В этом матче я увидел, что футболисты хотели победить. Бог помог им. Когда люди хотят выиграть, когда ты играешь за сборную – мало играть на физических качествах, своих талантах. Нужно играть душой и сердцем. Это не чемпионат Испании, Англии. Это совсем другой чемпионат, где за тебя болеет вся страна. Как только они подключили сердце и душу, поняли, что за них болеют – Бог помог им. Такое чувство у меня.

- По вашему мнению, это ключевой фактор, благодаря которому Украине удалось переломить ход встречи?

– Еще раз скажу, что за сборную нужно играть душой и сердцем. Румыны обыграли нас, потому что они были лучше настроены, играя душой и сердцем за свою нацию. Словаки обыграли Бельгию, они не сильнее бельгийцев, но они играли с душой и сердцем, они играют за свою нацию.

Сегодня наша команда, возможно, не все выходило в первом тайме, но они играли душой и сердцем. Они получили хейт, максимальный. Но они должны были понять, что за них болеет куча людей, 40 или 50 миллионов, я не знаю, сколько украинцев есть на данный момент. Посмотрите, Яремчук забивает такой гол. Какие претензии?

Если бы они сегодня проиграли, то я бы сказал, что они действительно хотели выиграть. Тот же Зинченко, который ошибся при первом голе, не доиграл, не прыгнул, но посмотрите, как он играл. Он тащил за собой команду, поддерживал. Яремчук вышел – тоже сильно усилил. Вся команда хотела выиграть. Поэтому молодцы, я рад и счастлив, что команда выиграла. Живем дальше, как говорится.

- УЕФА выбрал Шапаренко игроком матча, болельщики проголосовали за Трубина. Кто, по вашему мнению, был лучшим в составе команды сегодня?

– Конечно Трубин прибавил уверенности сзади, вытащил. Не думаю, что Шапаренко был ключевым, пожалуй, это все-таки Трубин. Я соглашусь, что он был ключевым. Он добавил позади уверенности, подчистил все моменты, показал, что сзади спокойно. Он выглядел уверенно и хладнокровно. Когда позади есть такой спокойный голкипер – все футболисты на поле спокойны. Вратарь – это огромная сила, когда позади появляются моменты и он все подчищает, отбивает, выручает. Поэтому я отдаю свой голос за него тоже.

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– Кто из игроков, выходивших в этих 2 матчах, точно должен сыграть против Бельгии? Какие у нас шансы в этом матче?

– Кто точно сыграет, знает только главный тренер. Я не считаю себя футбольным экспертом, я просто как болельщик. Ребров лучше нас знает, кто должен сыграть.

Точно должен сыграть Трубин. Сегодня он показал, что он может помочь этой сборной. Мне нравится его хладнокровие. Понятно, что Лунин обладатель Лиги чемпионов. Я люблю этого голкипера, я первый говорил, что он должен стоять, играть. Но Трубин сегодня снял все вопросы. Он гораздо увереннее в себе по тому, что я увидел. Трубин точно должен играть в следующем матче.

– Какие у нас шансы? Сможем зацепиться за очки в матче с Бельгией?

– А почему не сможем? Конечно, Бельгия как раненый зверь, они проиграли словакам. Если мы будем играть душой и сердцем, за наших людей, то почему нет шансов? Это тоже люди. Да, у них есть ряд классных футболистов: Де Брюйне, Лукаку и другие. Но и у нас есть такие игроки.

Пока не сказали своего последнего слова ни Мудрик, ни Довбик, ни Судаков, ни Цыганков. Они не сказали свое слово на этом чемпионате. Почему нет? Эти футболисты еще никак не проявили себя на этом чемпионате. Они основные футболисты, от которых мы ожидаем каких-либо действий, возлагаем большие надежды. Они ничего еще не показали. Они проявили себя на 30 процентов. Мы не увидели, чтобы они включали свои лучшие качества.

Все шансы есть, мы не слабее Бельгии. Словаки их обыграли, а мы обыграли Словакию. Я не говорю, что мы сильнее Бельгии. Нет. Но все дело в настрое. Если мы будем играть не за счет физических или индивидуальных качеств, как где-то играет Мудрик. Если мы будем играть душой и сердцем, на грани самопожертвования – таким футболистам помогает Бог. Это правда.