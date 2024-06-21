25 лет и 259 дней. Ребров на матч со Словакией выпустил пока что самый молодой состав из всех участников Евро-2024

Во втором туре Евро-2024 сборная Украины добыла волевую победу в матче со Словакией – 2:1 .

При этом, как сообщает Opta, стартовый состав сборной Украины на этот матч стал самым молодым из всех уже состоявшихся матчей турнира.

Средний возраст стартового состава нашей команды составил 25 лет и 259 дней.

Также впервые на турнире в старте вышли 11 игроков со средним возрастом до 26 лет.

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Напомним, что в последнем туре группового раунда Евро-2024 26 июня Украина сыграет с Бельгией.