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25 лет и 259 дней. Ребров на матч со Словакией выпустил пока что самый молодой состав из всех участников Евро-2024
Впервые на турнире в старте вышли 11 игроков со средним возрастом до 26 лет
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Во втором туре Евро-2024 сборная Украины добыла волевую победу
При этом, как сообщает Opta, стартовый состав сборной Украины на этот матч стал самым молодым из всех уже состоявшихся матчей турнира.
Средний возраст стартового состава нашей команды составил 25 лет и 259 дней.
Также впервые на турнире в старте вышли 11 игроков со средним возрастом до 26 лет.
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Напомним, что в последнем туре группового раунда Евро-2024 26 июня Украина сыграет с Бельгией.
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