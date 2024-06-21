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Национальная сборная Украины

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25 лет и 259 дней. Ребров на матч со Словакией выпустил пока что самый молодой состав из всех участников Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

Впервые на турнире в старте вышли 11 игроков со средним возрастом до 26 лет

25 лет и 259 дней. Ребров на матч со Словакией выпустил пока что самый молодой состав из всех участников Евро-2024

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Во втором туре Евро-2024 сборная Украины добыла волевую победу в матче со Словакией – 2:1.

При этом, как сообщает Opta, стартовый состав сборной Украины на этот матч стал самым молодым из всех уже состоявшихся матчей турнира.

Средний возраст стартового состава нашей команды составил 25 лет и 259 дней.

Также впервые на турнире в старте вышли 11 игроков со средним возрастом до 26 лет.

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Напомним, что в последнем туре группового раунда Евро-2024 26 июня Украина сыграет с Бельгией.

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Украина Словакия
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Источник:
Opta
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
21.06.2024 в 22:49
не пойму зачем с первых минут ставить ЗИНУ он же ни какой
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
21.06.2024 в 22:49
не пойму зачем с первых минут ставить ЗИНУ он же ни какой
Ответить
0
0

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