Национальная сборная Украины
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Шапаренко - первый динамовец, который забил на ЧЕ со времен Шевченко на Евро-2012
Тогда Шева забивал шведам
Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором туре Евро-2024 сборная Украины добыла
Один из голов нашей команды забил киевский динамовец Николай Шапаренко.
Как говорит статистика, Шапаренко стал первым динамовцем, который забивал на чемпионатах Европы со времен Евро-2012, когда дубль в ворота шведов оформил Андрей Шевченко.
Еще один факт – впервые с того же матча со Швецией, сборная Украины добыла волевую победу на Евро.
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