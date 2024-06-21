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Шапаренко - первый динамовец, который забил на ЧЕ со времен Шевченко на Евро-2012

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тогда Шева забивал шведам

Шапаренко - первый динамовец, который забил на ЧЕ со времен Шевченко на Евро-2012

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во втором туре Евро-2024 сборная Украины добыла волевую победу в матче со Словакией – 2:1.

Один из голов нашей команды забил киевский динамовец Николай Шапаренко.

Как говорит статистика, Шапаренко стал первым динамовцем, который забивал на чемпионатах Европы со времен Евро-2012, когда дубль в ворота шведов оформил Андрей Шевченко.

Еще один факт – впервые с того же матча со Швецией, сборная Украины добыла волевую победу на Евро.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Михаил Черныш
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