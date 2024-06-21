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Яремчук: Мы говорили сегодня с Зеленским - он здорово нас мотивировал

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сборная Украины обыграла Словакию

Яремчук: Мы говорили сегодня с Зеленским - он здорово нас мотивировал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной Украины Роман Яремчук эмоционально подвел итог матча Евро-2024 со Словакией (2:1), в котором он забил победный гол.

"Залогом победы стал командный дух. Мы говорили сегодня с президентом [Владимиром Зеленским]. Он здорово мотивировал нас. Вы знаете, насколько сложная ситуация в нашей стране, поэтому мы должны подарить радость нашему народу.

Мои слезы после матча? Это был тяжелый сезон: травмы, смены клубов и так далее. Но я здесь, я в хорошей форме и не удивлен, что забил сегодня, потому что я усердно работаю каждый день. Бог все видит и дает мне возможности забить. Я горжусь тем, что нахожусь здесь и играю за свою страну. Сегодня для меня особенный день.

В таких турнирах нельзя полагаться на 11 игроков, нужны все 26. Нужны запасные, которые способны войти в игру со скамейки и изменить ход матча, сделать что-то особенное. Все должны быть готовы. Каждый должен играть на максимуме. Только в этом случае возможен большой успех.

Поражение Бельгии от Словакии ничего не значит. Это очень сильная команда, с классными игроками и хорошей системой. У них очень быстрые форварды. Это будет трудный матч. Но мы будем усиленно готовиться", - сказал Яремчук.

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Напомним, что в последнем туре группового раунда Евро-2024 Украина 26 июня сыграет с Бельгией.

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Украина Словакия Роман Яремчук
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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
21.06.2024 в 23:07
До Яремчука після того як він витягнув нас у матчі з БіГ та сьогодні , тільки вдячність. Сподіваюсь , що те як він себе проявляє на євро , допоможе йому залишитись в топ-чемпіонаті
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Комментарии 2
Будєм разбіратся (Київ)
21.06.2024 в 23:07
До Яремчука після того як він витягнув нас у матчі з БіГ та сьогодні , тільки вдячність. Сподіваюсь , що те як він себе проявляє на євро , допоможе йому залишитись в топ-чемпіонаті
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2
0
Veminal (Киев)
21.06.2024 в 23:05
на шашлыки звал ? потужно ?
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0
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