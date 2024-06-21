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Шапаренко: Первая игра против Румынии стала нам наукой

Национальная сборная Украины
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Сегодня было лучше, чем вчера

Шапаренко: Первая игра против Румынии стала нам наукой

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

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Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко подвел итог матча Евро-2024 со Словакией (2:1), в котором он оформил гол+пас.

"Хочу сказать, что первая игра против Румынии стала нам наукой, нужно было реабилитироваться. Это важная ментальная вещь. Каждый игрок, вышедший на поле, выполнял указания тренера, дававшего нам советы, как действовать против сборной Словакии. Мы старались показать свой лучший футбол.

Когда мы сравняли счет, это придало команде импульс, вдохновение. У нас открылось второе дыхание, прибавились новые силы, желание. Очень хорошая поддержка на стадионе со стороны болельщиков, за что им большое спасибо. Они гнали нас вперед. Нам оставалось только играть и верить в победу.

Слова Мирчи Луческу о том, что сборная Украины может сыграть в полуфинале Евро? Как раз разговаривал с ним, он поздравил нашу сборную с п обедой. Конечно, это его видение. А мы должны выполнять свою роль на поле, отдаваться игре на сто процентов. Как будет дальше – зависит только от нас.

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Давление на нашу команду? Оно всегда есть и будет, с этим надо справляться. Если бы мы не могли с этим справиться, нас бы здесь не было", — сказал Шапаренко.

Напомним, что в последнем туре группового раунда Евро-2024 26 июня Украина сыграет с Бельгией.

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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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