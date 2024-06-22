Три очка, которые подарили надежду. Репортаж с матча Словакия - Украина

После болезненного поражения от Румынии (0:3) сложно было не строить пессимистические прогнозы. Футболисты национальной команды говорили о справедливом хейте со стороны болельщиков, и обещали показать другое отношение к игре в следующем туре. И "Сине-желтые" действительно сумели реабилитироваться в поединке со Словакией. Три очка дались подопечным Сергея Реброва непросто. Украинская команда пропустила первый мяч на 17-й минуте. А уже после перерыва украинцы вырвали победу благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука - 2:1.

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Перед поединком мы попали в украинскую фан-зону. Болельщики готовились к маршу на "Меркур Шпиль-Арену", приготовив кричалки и баннеры в поддержку национальной команды. В частности, можно было заметить плакат "Free Azov" и другие напоминания о том, что футбол остается всего лишь сопровождением кровопролитной войны с агрессором.

Территория 54-тысячной арены окружена многочисленными символами Евро. В частности, традиционно был установлен большой мяч турнира, возле которого можно сделать фото. Неподалеку находится и официальный фан-шоп.

Отчаянные болельщики без билетов на матч имели возможность купить их "с рук" перед стадионом.

Атмосфера на стадионе была великолепной, и что более приятно – доброжелательной. Не было агрессии или драк, фаны прежде всего активно поддерживали свои команды. Можно было заметить, что украинских болельщиков в этот раз их было гораздо больше, по сравнению с поединком в Мюнхене на "Альянц-Арене". Перед началом игры звучала бессмертная украинская "Червона рута". Наших было слышно на весь стадион. Звучали лозунги "Слава Украине! Героям Слава!" и благодарность вооруженным силам Украины. Не обошлось без известной кричалки о российском диктаторе. Кроме того, во время матча спели еще одну песню "Хто не скаче - той москаль". Тысячи украинцев радостно прыгали под такой несложный текст. Все это сопровождалось проливным дождем. Пение фанов, голы, ливень, драматургия матча – этот день запомнится всем надолго.

Ажиотаж наблюдался и среди СМИ. В частности, сайт УАФ сообщал, что события матча в Дюссельдорфе освещали 203 аккредитованных журналиста. Возможно, это обстоятельство усложнило работу стюардам. К примеру, не так просто было понять, где находится вход в пресс-центр. В итоге, нам удалось найти медиатрибуну и занять свое место.

Возле меня и моей украинской коллеги сидели иностранные журналисты. Они небезынтересно наблюдали за игрой, но без особых эмоций. Нас же пропущенный гол ввел в состояние шока, грусти и злости одновременно. Однако во втором тайме наша сборная перевернула игру и одержала победу. На празднование времени нет, поскольку еще ничего не определено и впереди не менее важная игра.

После финального свистка мы направились в микстзону, которую, к слову, тоже было непросто найти. Интуитивно мы последовали за иностранной журналисткой. Игроков мы ждали больше часа. Сначала к журналистам вышел Владимир Бражко, а затем именинник Артем Довбик. В день игры ему исполнилось 27 лет. Такой вот подарок в виде победы. Довбик охотно отвечал на вопросы украинских журналистов.

После медиаактивностей нам удалось пообщаться с нашими болельщиками. По их словам, первый тайм в исполнении украинской команды оставил неприятное впечатление. А вот уже во второй половине игры футболисты показали ту игру, которую от них ждали.

По плакату несложно догадаться, что они являются поклонниками Артема Довбика. А узнав о том, что он именник, передавали самые лучшие поздравления.

Напоследок мы решили заглянуть в отель сборной. В холле можно было встретить игроков с женами и детьми. Тяжелый матч вымотал футболистов, эмоционально все были истощены, однако все же эта победа стала для них глотком свежего воздуха.

У команды Сергея Реброва еще есть шансы на выход из группы. Однако для этого нужно брать очки в матче с Бельгией, и надеяться на положительные для нас результаты в параллельных матчах. Игра нашей сборной с бельгийцами состоится 26 июня в Штутгарте.