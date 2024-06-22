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Левченко: Если бы не Трубин – мы бы сейчас не радовались. Он нас вытащил за уши
Бывший полузащитник Гронингена отметил лучшего игрока матча
Фото: dynamo.kiev.ua
Евгений Левченко убежден, что без сейвов Анатолия сборная не смогла бы рассчитывать на итоговый результат.
"Думаю, в первом тайме присматривались, как нам нужно играть, обороняться. Словакия очень хорошо играла в первом тайме. Если бы не Трубин – мы бы сейчас не радовались. Потому что после 0:2 или 0:3 сомневаюсь, что мы вернулись бы к такому счету. Поэтому надо поблагодарить Трубина за то, что он провел шикарный матч. Как он нас вытащил за уши. Для меня вместе с Яремчуком – это герои матча.
Два контрастных тайма. Первые 30 минут мы играли неуверенно. Но потом мы включились – это говорит, что у нас все это есть, но нужно доставать из глубины”, – рассказал экс-футболист.
Любопытно, что Евгений дебютировал в сборной именно в матче против Словакии в 2002 году.
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