Дубравка: Второй гол – прекрасное первое касание нападающего

Мартин Дубравка высказался о точном ударе Романа и перспективах сборной на финише этапа.

“Второй гол – прекрасное первое касание нападающего. Не знал даже, пролетает ли мяч мимо левой или правой ноги – настолько классное было касание от Яремчука.

Какие шансы на выход из группы после поражения от Украины? Будет тяжело. Вы видите, что на этом Евро все команды могут выиграть в любом матче. Но мы очень опытные, нам нужно просто восстановиться после этого матча и подойти [в хорошем состоянии] к сборной Румынии”, – сказал вратарь.