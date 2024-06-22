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Дубравка: Второй гол – прекрасное первое касание нападающего
Кипер Словакии оценил гол форварда Брюгге
Фото: twitter Fabrizio Romano
Мартин Дубравка высказался о точном ударе Романа и перспективах сборной на финише этапа.
“Второй гол – прекрасное первое касание нападающего. Не знал даже, пролетает ли мяч мимо левой или правой ноги – настолько классное было касание от Яремчука.
Какие шансы на выход из группы после поражения от Украины? Будет тяжело. Вы видите, что на этом Евро все команды могут выиграть в любом матче. Но мы очень опытные, нам нужно просто восстановиться после этого матча и подойти [в хорошем состоянии] к сборной Румынии”, – сказал вратарь.
На текущем Евро Мартин сделал 8 сейвов, включая три в игре против "желто-синих".
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