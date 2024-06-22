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Дубравка: Второй гол – прекрасное первое касание нападающего

Национальная сборная Украины

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Дубравка: Второй гол – прекрасное первое касание нападающего

Фото: twitter Fabrizio Romano

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Мартин Дубравка высказался о точном ударе Романа и перспективах сборной на финише этапа.

“Второй гол – прекрасное первое касание нападающего. Не знал даже, пролетает ли мяч мимо левой или правой ноги – настолько классное было касание от Яремчука.

Какие шансы на выход из группы после поражения от Украины? Будет тяжело. Вы видите, что на этом Евро все команды могут выиграть в любом матче. Но мы очень опытные, нам нужно просто восстановиться после этого матча и подойти [в хорошем состоянии] к сборной Румынии”, – сказал вратарь.

На текущем Евро Мартин сделал 8 сейвов, включая три в игре против "желто-синих".

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Национальная сборная Украины Роман Яремчук Национальная сборная Словакии Мартин Дубравка
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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Александр Симченко
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