Бражко: Нечего терять, только завелись. Уже есть настрой на матч с Бельгией

Владимир Бражко прокомментировал победу.

“Мы знали, что нам нечего терять, только завелись. После перерыва мы вышли, добавили в прессинге, все вышло. Мы разбирали прессинг Словакии, знали, где и какие проблемы у них есть. Нашли у них проблемы, когда забивали второй мяч. Все вышло.

Уже есть настрой на матч с Бельгией. Нужно понемногу забывать этот матч, это уже история. Будем готовиться”, – рассказал футболист.