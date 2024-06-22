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Бражко: Нечего терять, только завелись. Уже есть настрой на матч с Бельгией

Национальная сборная Украины

Опорник желто-синих заявил об изменении развития событий в поединке против Словакии

Бражко: Нечего терять, только завелись. Уже есть настрой на матч с Бельгией

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Владимир Бражко прокомментировал победу.

“Мы знали, что нам нечего терять, только завелись. После перерыва мы вышли, добавили в прессинге, все вышло. Мы разбирали прессинг Словакии, знали, где и какие проблемы у них есть. Нашли у них проблемы, когда забивали второй мяч. Все вышло.

Уже есть настрой на матч с Бельгией. Нужно понемногу забывать этот матч, это уже история. Будем готовиться”, – рассказал футболист.

Опорник провел шестую встречу в форме сборной.

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Источник:
Профутбол Digital
Опубликовал: Александр Симченко
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