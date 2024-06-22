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Бражко: Нечего терять, только завелись. Уже есть настрой на матч с Бельгией
Опорник желто-синих заявил об изменении развития событий в поединке против Словакии
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Владимир Бражко прокомментировал победу.
“Мы знали, что нам нечего терять, только завелись. После перерыва мы вышли, добавили в прессинге, все вышло. Мы разбирали прессинг Словакии, знали, где и какие проблемы у них есть. Нашли у них проблемы, когда забивали второй мяч. Все вышло.
Уже есть настрой на матч с Бельгией. Нужно понемногу забывать этот матч, это уже история. Будем готовиться”, – рассказал футболист.
Опорник провел шестую встречу в форме сборной.
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