Преодоление.  Акценты зрителя на игре Украины со Словакией

Узнаю брата Сережу!

Начну с того, что не отказываюсь ни от одного слова, сказанного в адрес нашей команды после Румынии. Все они были честно заслужены. Поэтому говорить о переменчивости болельщицкого нрава здесь неуместно. Также не намерен сегодня рассыпаться в восторгах, преувеличивая успех Украины. Но отдать должное ей нужно.

Откровенно говоря, уже не ждал ничего хорошего от этого матча. И первый тайм лишь укрепил во мнении. Но все же, будучи психологически готовым к худшему, тем не менее расстроился. Когда услышал по телефону от знакомого, которому звонил по делу: “Смотрю этих клоунов…” А ведь в прошлый раз сам выражался пообиднее.

Сам я смог посмотреть игру только в записи, из-за отключения электроэнергии. И когда эта фраза больно резанула слух, понял, что продолжение следует… “Только ты мне сейчас ничего не говори - хочу увидеть позже!” - поторопился я, но уже с дурными предчувствиями. “Да там и говорить не о чем”, – “успокоил” собеседник.

Вот в таком настроении садился я к экрану час с лишним спустя. И единственное, чем мог себя искусственно подбадривать, это то, что на момент беседы по времени приближался перерыв в поединке. Не все еще потеряно, а вдруг? Комментаторы также усердно утешали, то и дело напоминая о волевых победах команды Реброва.

Попутно нас уверяли в том, что нынче она играет и выглядит лучше, чем с румынами. Каюсь, как-то не рассмотрел. По мне, на поле наблюдалась типичная вторая серия той безнадеги. Наглядной иллюстрацией к чему стали четыре сэйва Трубина плюс пропущенный гол на ярком, но сиротливом фоне штанги Тымчика.

Страж ворот Украины, на мой взгляд, так и останется ключевой фигурой матча. Во втором тайме он уже по-крупному не вступал в игру, но сделал свое дело в первом. Слово было за его партнерами по команде. И достаточно неожиданно для большинства из нас его взял Шапаренко.

Не считая бесперспективной штанги Мудрика, после перерыва мы создали всего лишь два реальных момента. Но оба завершились взятием ворот. Так что по уровню реализации наша сборная на тот момент стала лучшей во втором туре Евро. При этом Словакия “замолчала” наглухо.

Немаловажный факт, учитывая то, что соперник изначально должен был котироваться выше тех же румын – как по составу, так и по опыту игроков. А уж после победы над фаворитом группы – по определению.

Как я там писал в прошлый раз: “с тремя очками и всеми картами в руках – сиди себе спокойно на берегу и жди, пока мимо не проплывет труп конкурента”? Именно так. И казалось, что у словаков, для того чтобы дождаться желаемого, есть все необходимое.

Тем более странным было слышать, в том числе и от экспертов, что мы должны играть от обороны, потому что иначе не умеем.

Во-первых, умеем. Что было доказано командой Шевченко, а позже и того же Реброва, и что так и не сумел опровергнуть Петраков. А во-вторых, вы меня извините, разве это нас вчера могла удовлетворить ничья?

Таки никто ничего не перепутал? К счастью, пропущенный гол снял все вопросы по поводу тактических предпочтений, ибо теперь отсиживаться сзади в расчете на контратаки было бы уже смерти подобно. Звучит парадоксально, но хорошо, что пропустили так рано. А вырвали победу и закрыли игру, напомню, на 80-й минуте.

Мы вчистую проиграли первый тайм, но с мясом выдрали второй. В этом смысле и по соотношению голевых шансов, логичным исходом поединка стала бы ничья. Но Украина забила свой “лишний” гол – теперь уже смело можно говорить: в лучших традициях команды Реброва. Перефразируя классиков, “узнаю брата Сережу!”

На сегодня, ребята, это первый и единственный камбэк тура. Так же, как Коля Шапаренко – пока единственный стопроцентный кандидат в его герои. В исконно верном значении этого слова: человек, совершивший нечто исключительное. Чем и стали его гол + пас, перевернувшие игру. Слишком пафосно? Окей, принято.

Необходимо выделить появление на поле Яремчука. Его одиссея в Европе складывается непросто, нет стабильности в игре и результатах. Но согласитесь, в сборной в разное время он был на высоте не раз. И я бы сказал, что ему присущи повадки “породистого” форварда. Довбик с его “пичичами” тут еще таки на подходе.

У Словакии запомнился Хараслин, бывший душой и стержнем ее атак. Пока ей позволяли атаковать.

По смотрибельности для нейтрального зрителя матч практически не уступил игре с Румынией. Понятное дело, что наши ощущения от него эмоционально гораздо выше.

Захваливать наших, естественно, не следует. Но и преуменьшать значение победы и то, как именно она была одержана, тоже не стоит. Если в прошлый раз был чудовищный провал, то сейчас – заслуженный волевой успех. И этот статус камбэка, на который, положа руку на сердце, уже мало кто надеялся, делает его особенно ценным.

Как говорится, жизнь налаживается. Важно понимать, что выигрывать у Словакии мы были вовсе не обязаны – с той стороны не мальчики погулять вышли, вдобавок ко всему на их стороне было еще и психологическое преимущество. И Румынию мы побеждать не обязаны были – вот получать от нее такую трепку да, не имели права.

Впереди Бельгия, в потере очков с которой Украину не упрекнет ни один здравомыслящий человек. Но отступать нам некуда: любая победа бельгийцев над румынами отправляет нас на последнее место в группе. Ничья же сделает для них встречу с нами жизненно важной – будут рвать и метать. Об ином как-то не думается…

Но верите ли, для меня сам факт прохода в плей-офф теперь как-то отходит на второй план. Не сможем – значит, не судьба. Слишком многое мы себе испортили кошмарным стартом – как говорится, все было украдено до нас. Но больше всего хочется, чтобы Украина завершила группу достойной игрой против сильного соперника.

Чтобы вернула себе уважение футбольной Европы, которого добивалась все предыдущие годы. И смыла-таки румынский позор – не результатом, так хотя бы игрой. Смелой, раскованной и убедительной игрой в футбол. Показав всем, что мы в него играть умеем – мы уже не те “дровосеки”, что прорубались в восьмерку Кубка мира.

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол