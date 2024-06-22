"Украина рисковала во втором тайме, а мы просто остановились". Обзор словацкой прессы после матча Евро-2024

В Словакии расстроены результатом матча с Украиной, но чрезмерной трагедии никто не делает. Сборная Кальцони все еще имеет победу над Бельгией, а в последнем туре сыграет с Румынией. Однако местные эксперты все же немного обеспокоены тем, как их сборная отдала второй тайм в игре с Украиной. Словацкие журналисты с готовностью отдают слово бывшим футболистам, функционерам и тренерам, а сами стараются избегать острых суждений.

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"Украине снова удалось ожить. Так было и в матчах с Боснией и Герцеговиной и Исландией. Они снова продемонстрировали сердце и характер, что для них типично. Мы видели слезы Яремчука после матча, это показывает как сильно он беспокоится о команде. Теперь Реброву придется подумать, кого выпускать в нападении в следующем матче", – сказал в интервью Sportnet спортивный директор Давид Балда.

Популярный словацкий комментатор Ладислав Борбели был доволен тем, в какой "современный и быстрый" футбол играла сборная Словакии в первом тайме. Однако он отмечает, что украинцы справилась с этим.

"В конце первого тайма украинцы поняли, что они находятся на грани вылета, поэтому начали играть активнее. Удивительно, но в первые 30-40 минут мы не встречали сопротивления, и не должны были потерять энергию. Я удивлен, что во втором тайме наша сборная уже не играла в привлекательный футбол. Украинцы начали быть более агрессивными, и в дуэлях, и своем движении на поле. Они проводили быстрые и простые комбинации, и вернули себе уверенность, а мы ее потеряли. Не думаю, что мы должны были проигрывать этот матч, потому что в первом тайме мы играли в очень хороший футбол", – приводит слова Борбелы Sportnet.

Издание Denník N пообщалось с бывшим словацким футболистом, а ныне тренером Адрианом Гулей.

"Украине просто необходимо было побеждать. В итоге они дожали нас, начав играть высоко, и не позволив нам играть так, как это мы делали в первом тайме, или в игре с Бельгией. Это был последний шанс Украины, поэтому они поставили все на карту, начали рисковать, и заметно прибавили в скорости".

Известный в прошлом словацкий футболист Вратислав Грешко соглашается, что украинцы действовали по принципу "пан или пропал".

"Украинцы знали за что они играют, и они понимали, что в следующей игре их ждет Бельгия. Во втором тайме украинцы играли с большим риском, с большей энергией, и так они вернулись в игру. Даже после того, как они сравняли счет, они не останавливались, ничья их не устраивала. Они играли на победу, и достигли ее. Во втором тайме они сыграли лучше", – приводит слова Грешко Denník N.

Издание Sport24 решило пообщаться о матче с бывшим кипером национальной сборной Словакии Яном Мухой.

"Сложно что-то говорить. Мы прекрасно начали матч, и Украины просто не было на поле. У нас было движение, были моменты, и мы заслуженно забили гол. Потом мы просто перестали играть, и отдали инициативу сопернику. Они этим воспользовались, и это обидно для нас, потому что очки в этом матче были бы на вес золота. Теперь нам придется бороться за выход в плей-офф в матче с Румынией".

Мартин Шевела, бывший футболист, а ныне тренер, тоже удивлен тем, как Словакия отдала второй тайм.

"Я не ожидал такого развития событий. Мы облегчили жизнь украинцам. Во втором тайме мы были пассивными. Не было активности, смелости идти вперед. Мы играли на результат, когда боишься быть активным в матче, то тебе это потом вернется. Первый гол украинцев стал будто ветром для их парусов. Они получили еще больше энергии, и лишили нас всех шансов. Нам нужно быть более психологически устойчивыми. Не может такого быть, чтобы пропущенный гол ставил нас на колени. Это чемпионат Европы. Обидно проигрывать из-за нашей пассивности", – цитирует Шевелу ŠPORT.sk.

О характере украинцев также писали немецкая, французская, английская пресса. Однако часто еще задается еще один вопрос, метко сформулированный испанским изданием Sport – ¿Qué pasa con Dovbyk en esta Eurocopa? (Что случилось с Артемом Довбиком на чемпионате Европы?). Ожидалось, что лучший бомбардир Ла Лиги станет одним из открытий Евро-2024, однако он пока остается в тени. Надеемся, ненадолго.

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол