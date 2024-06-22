Национальная сборная Украины
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Определены комментаторы на игру Украина - Бельгия
Идут на рекорд?
Скріншот з відео
Медиасервис MEGOGO сообщил, что матч 3-го тура Евро-2024 Украина – Бельгия будут комментировать Вадим Скичко и Роберто Моралес. Напомним, они работали на предыдущих 2-х играх сборной Украины.
Отметим, что оба комментатора служат в ВСУ.
Поединок Украина – Бельгия состоится 26 июня. Игра пройдет в Штутгарте, начнется – в 19:00. Помимо MEGOGO матч можно будет просмотреть на региональных каналах Суспильного.
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Виктор Иванчук
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