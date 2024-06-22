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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Определены комментаторы на игру Украина - Бельгия

Национальная сборная Украины

Идут на рекорд?

Определены комментаторы на игру Украина - Бельгия

Скріншот з відео

Новина українською

Медиасервис MEGOGO сообщил, что матч 3-го тура Евро-2024 Украина – Бельгия будут комментировать Вадим Скичко и Роберто Моралес. Напомним, они работали на предыдущих 2-х играх сборной Украины.

Отметим, что оба комментатора служат в ВСУ.

Поединок Украина – Бельгия состоится 26 июня. Игра пройдет в Штутгарте, начнется – в 19:00. Помимо MEGOGO матч можно будет просмотреть на региональных каналах Суспильного.

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Виктор Иванчук
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