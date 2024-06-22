Определены комментаторы на игру Украина - Бельгия

Медиасервис MEGOGO сообщил, что матч 3-го тура Евро-2024 Украина – Бельгия будут комментировать Вадим Скичко и Роберто Моралес. Напомним, они работали на предыдущих 2-х играх сборной Украины.

Отметим, что оба комментатора служат в ВСУ.

Поединок Украина – Бельгия состоится 26 июня. Игра пройдет в Штутгарте, начнется – в 19:00. Помимо MEGOGO матч можно будет просмотреть на региональных каналах Суспильного.