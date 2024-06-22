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Трубин удержал в игре на старте, а дальше сумели дожать. Обзор матча Словакия – Украина
Прогресс присутствует
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
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Ожидалось, что продавать себя в зарубежный клуб на этом ЕВРО будет Судаков, но пока это делает Шапаренко. Оправданность замены Лунина на Трубина, единственная возможная тактика словаков на поединок, разбор всех трех голов, извинения от Зинченко и Яремчука, за ошибку и запоротый момент соответственно, а также все расклады на третий тур – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:42 – О матче;
08:58 – Гол Шранца;
12:08 – Гол Шапаренко;
13:23 – Гол Яремчука;
16:49 – Что дальше?
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