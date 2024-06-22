Трубин удержал в игре на старте, а дальше сумели дожать. Обзор матча Словакия – Украина

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Ожидалось, что продавать себя в зарубежный клуб на этом ЕВРО будет Судаков, но пока это делает Шапаренко. Оправданность замены Лунина на Трубина, единственная возможная тактика словаков на поединок, разбор всех трех голов, извинения от Зинченко и Яремчука, за ошибку и запоротый момент соответственно, а также все расклады на третий тур – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:42 – О матче;

08:58 – Гол Шранца;

12:08 – Гол Шапаренко;

13:23 – Гол Яремчука;

16:49 – Что дальше?