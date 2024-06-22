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"Free Azovstal Defenders": Яремчук поддержал находящихся в плену защитников Мариуполя

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сделал это в нужный момент

"Free Azovstal Defenders": Яремчук поддержал находящихся в плену защитников Мариуполя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поддержал украинских военных, которые держали оборону против россиян в Мариуполе на заводе "Азовсталь".

Форвард опубликовал у себя на странице в Instagram пост с призывом освободить пленных из российской неволи.

Вчера Роман отметился победным забитым голом в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии. После поединка он также опубликовал пост, в котором поблагодарил украинских воинов за защиту наших домов.

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