"Free Azovstal Defenders": Яремчук поддержал находящихся в плену защитников Мариуполя

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поддержал украинских военных, которые держали оборону против россиян в Мариуполе на заводе "Азовсталь".

Форвард опубликовал у себя на странице в Instagram пост с призывом освободить пленных из российской неволи.

Вчера Роман отметился победным забитым голом в матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии. После поединка он также опубликовал пост, в котором поблагодарил украинских воинов за защиту наших домов.