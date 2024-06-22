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Миколенко в общей группе и индивидуальные пробежки Цыганкова. ФОТО и ВИДЕО с тренировки сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Ситуация в команде после победы над Словакией и перед матчем с Бельгией

Миколенко в общей группе и индивидуальные пробежки Цыганкова. ФОТО и ВИДЕО с тренировки сборной Украины

Фото: Аліна Єрофеєва (UA-Футбол)

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 21 июня, сборная Украины обыграла Словакию в поединке 2-го тура группового этапа (1:2). Команда Реброва первой пропустила, но смогла отреагировать и оформить камбэк. Голы в свой актив записали Шапаренко и Яремчук.

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Сегодня, 22 июня, "сине-желтые" провели тренировочную сессию. Большинство из тех футболистов, которые играли со словаками, на занятии отсутствовали. Видимо, Ребров решил дать им отдых. Речь идет о Зинченко, Бражко, Довбике, Забарном, Шапаренко, Судакове, Мудрике, Зубкове и Матвиенко, как сообщает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева из Германии.

При этом Виталий Миколенко, который в спарринге с Молдовой получил травму голеностопа, уже работает вместе с остальными партнерами по команде.

Для прессы были открыты первые 15 минут тренировки. Отметим, что Цыганков продолжал занятие индивидуально.

Миколенко в общей группе и индивидуальные пробежки Цыганкова. ФОТО и ВИДЕО с тренировки сборной Украины - изображение 1

Миколенко в общей группе и индивидуальные пробежки Цыганкова. ФОТО и ВИДЕО с тренировки сборной Украины - изображение 2

Миколенко в общей группе и индивидуальные пробежки Цыганкова. ФОТО и ВИДЕО с тренировки сборной Украины - изображение 3

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