Сергей Пучков: У нашей сборной нет лидера, способного повести команду за собой

Наш опытный специалист Сергей Пучков при первой возможности регулярно наведывается в немецкие города, где играют украинские команды – как еврокубковые участники, так и сборная. Накануне бывший наставник СК "Николаев", "Севастополя", симферопольской "Таврии" и запорожского "Металлурга" побывал в Дюссельдорфе, где следил за перипетиями второго по счету поединка сборной Украины на чемпионате Европы со Словакией.

Мнениями о победе в нем сине-желтых и своими ожиданиями по итоговому распределению мест в группе он поделился с корреспондентом UA-Футбол.

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– Можно поздравить нашу национальную команду с победой. Однако все еще впереди, ведь сегодняшний матч Бельгия – Румыния поставит все на места – от этого и будем отталкиваться. Конечно, у нас есть шансы выйти из группы. Правда, трудно сказать, с какого места – дай Бог, чтобы хотя бы со второго. А будет ли так или нет – не знаю, посмотрим 26 июня, когда Украина будет встречаться с бельгийцами в решающем поединке.

- Что скажете о матче Словакия – Украина, в котором наша сборная одержала волевую победу 2:1?

– Первый тайм мы провалили. Следует сказать спасибо нашему голкиперу Трубину, который сделал очень многое для того, чтобы не случилось разгрома. Я думаю, что этот факт в какой-то степени повлиял на второй тайм, который лучше провела наша команда. Ведь словаки, которые пошли на перерыв при счете 1:0 в их пользу, подумали, что возьмут нас голыми руками. В первой половине встречи они контролировали игру, создали немало голевых моментов и забили мяч, вот и надеялись, что и дальше все у них будет хорошо. Однако все получилось по-другому и я очень рад, что все закончилось в нашу пользу.

– Кто в составе сборной Украины больше всего понравился своими действиями?

– Трубин. А если говорить о полевых игроках, то выделить кого-то конкретно трудно. Скажу лишь, что много двигался Судаков, следует отметить и Шапаренко, забившего мяч и сделавшего голевую передачу. А чтобы кто-то взял на себя игру, такого о нашей сборной в этом матче не скажешь. К сожалению, нет у нас лидера, способного повести ребят за собой. В этом плане следует поставить в пример опорного полузащитника словаков Лоботку, который вел всю игру. Все комбинации начинались именно через этого футболиста. Он контролировал мяч и ситуацию, разводил команду насчет того, с какого фланга вести атаку – слева или справа. А вот у нашей команды, повторюсь, такого конструктивного игрока не было.

– Каким вам видится турнирный расклад в группе Е, где выступает наша сборная?

– Борьба будет до последнего тура. Может случиться, что перед ним у всех четырех команд окажется по три очка, а это уникальная ситуация. Правда, как я уже сказал, все будет зависеть от поединка бельгийцев с румынами. А если говорить о наших шансах по выходу из группы, то чтобы гарантировать это, команде Сергея Реброва нужно непременно играть с Бельгией только на победу.

– Как вам атмосфера на Евро-2024?

– Она невероятная. В городах, где проводятся матчи чемпионата Европы, на каждом шагу ощущается атмосфера настоящего праздника. Особенно на подступах к стадиону. Мне удалось следить за поединком Словакия – Украина в секторе с украинскими болельщиками. В первом тайме мы находились за нашими воротами и с верхотуры трибуны была прекрасно видна вся игра, которая велась как соперником Украины, так и нашей командой. А на второй тайм мы "притянули" сине-желтых, чтобы они забили (улыбается).

– Автографов много пришлось раздать?

– Нет. Болельщики перед игрой ко мне подходили, но не в массовом количестве. А чуть раньше, еще за несколько часов до матча, заехал в гостиницу в Висбадене, где проживает украинская делегация, куда вошли представители областных футбольных ассоциаций. Удалось встретиться с Виталием Кварцяным, увиделись с Сергеем Куницыным. А еще пообщались по телефону с Игорем Гатаулиным. Завтра планирую подъехать снова, чтобы увидеться с остальными моими коллегами. Слава Богу, ехать недалеко – всего 20 километров.