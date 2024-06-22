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Зинченко: Мы вышли во втором тайме и показали, что у нас действительно есть, простите за французский, яйца

Национальная сборная Украины
Обновлено

В том числе партнеры поддержали Александра из-за пропущенного гола

Зинченко: Мы вышли во втором тайме и показали, что у нас действительно есть, простите за французский, яйца

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Футболист сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над командой Словакии.

“Всегда приятно побеждать, это для нас было самое важное. Все мы понимали, какое давление на нас лежит, особенно после первого матча. Немного прохладный душ в первом тайме. Но команда показала характер, невероятную реакцию во втором тайме.

Большое спасибо партнерам по команде, которые поддержали меня после пропущенного. Понимаю, что ошибся в этом эпизоде, неправильно выбрал позицию. Как команда мы вышли во втором тайме и показали, что у нас действительно есть, простите за французский, яйца. Добыли результат – это было самое главное”, – сказал Зинченко.

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Украина Словакия Александр Зинченко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
23.06.2024 в 00:09
для команды будет лучше если ты Зина не будешь играть --ты 0
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Комментарии 6
alex.belogubko (одесса)
23.06.2024 в 00:09
для команды будет лучше если ты Зина не будешь играть --ты 0
Ответить
0
0
magnum power (БОМЖ)
22.06.2024 в 23:02
Сашко, покажеш свої яйця 26-го. Зараз - не цікаво.
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2
0
dalexx (Украина)
22.06.2024 в 22:58
Подивимось чи є вони на матчі з Бельгією
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3
0
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Вarcelinius
22.06.2024 в 22:41
А до того шо було?
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3
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Просто Квашин (Харків)
22.06.2024 в 22:51
То було житяра, твій останній день... Житяра конченний , ти 10 років гадив на українців, ти тепер міліонер ?
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Вarcelinius
22.06.2024 в 23:07
Ты много сразу не жри колёс, а то может не отпустить и будет тебе последний твой день...
 
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