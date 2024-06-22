Зинченко: Мы вышли во втором тайме и показали, что у нас действительно есть, простите за французский, яйца

Футболист сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над командой Словакии.

“Всегда приятно побеждать, это для нас было самое важное. Все мы понимали, какое давление на нас лежит, особенно после первого матча. Немного прохладный душ в первом тайме. Но команда показала характер, невероятную реакцию во втором тайме.

Большое спасибо партнерам по команде, которые поддержали меня после пропущенного. Понимаю, что ошибся в этом эпизоде, неправильно выбрал позицию. Как команда мы вышли во втором тайме и показали, что у нас действительно есть, простите за французский, яйца. Добыли результат – это было самое главное”, – сказал Зинченко.