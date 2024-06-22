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Левченко: Против Бельгии игра вторым номером нам очень может подойти
Национальная команда может использовать свои сильные стороны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Бельгии:
“Я думаю, что если словаки показали, как можно играть против Бельгии, и если, например, посмотреть, как бельгийцы атаковали и словаки очень хорошо защищались, то я думаю, что мы можем играть вторым номером.
Я думаю, что нам эта игра очень может подойти, потому что мы знаем, как выбегать, мы можем использовать наших скорых нападающих, как Мудрик, например, как Цыганков или Зубков, например.
Понимаю, что это будет очень сложно, но, с другой стороны, мы привыкли играть на контратаках, мы можем это сделать гораздо лучше, чем играть первым номером”, – сказал Левченко.
Матч Украина – Бельгия запланирован на 26 июня. Стартовый свисток на стадионе в Штутгарте прозвучит в 19.00 по киевскому времени.
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