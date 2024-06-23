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Гол Яремчука в ворота Словакии претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2024

Национальная сборная Украины
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Четыре номинанта

Гол Яремчука в ворота Словакии претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2024

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Вчера завершился второй тур группового этапа Евро-2024, продолжавшийся с 19 по 22 июня. УЕФА выбрала четверку претендентов на гол этого раунда.

В том числе, в список номинантов вошло взятие ворот от сборной Украины. А именно второй гол в ворота Словакии, когда Роман Яремчук забил победный мяч с передачи Николая Шапаренко. Проголосовать можно по этой ссылке>>>.

Среди претендентов точный удар полузащитника Швейцарии Джердана Шакири в ворота Шотландии, гол игрока Дании Мортена Юльманна – Англии и мяч австрийца Траунера в ворота Польши.

Всего во втором туре были забиты 27 голов, что на семь меньше, чем в первом раунде этого Евро.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Максим Кучер
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