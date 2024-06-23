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Гол Яремчука в ворота Словакии претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2024
Четыре номинанта
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Вчера завершился второй тур группового этапа Евро-2024, продолжавшийся с 19 по 22 июня. УЕФА выбрала четверку претендентов на гол этого раунда.
В том числе, в список номинантов вошло взятие ворот от сборной Украины. А именно второй гол в ворота Словакии, когда Роман Яремчук забил победный мяч с передачи Николая Шапаренко. Проголосовать можно по этой ссылке>>>.
Среди претендентов точный удар полузащитника Швейцарии Джердана Шакири в ворота Шотландии, гол игрока Дании Мортена Юльманна – Англии и мяч австрийца Траунера в ворота Польши.
Tap below to vote for your favourite goal!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024
???????? Roman Yaremchuk vs Slovakia
???????? Morten Hjulmand vs England
???????? Xherdan Shaqiri vs Scotland
???????? Gernot Trauner vs Poland@AlipayPlus | #EUROGOTT
Всего во втором туре были забиты 27 голов, что на семь меньше, чем в первом раунде этого Евро.
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