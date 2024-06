Гол Яремчука в ворота Словакии претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2024

Вчера завершился второй тур группового этапа Евро-2024, продолжавшийся с 19 по 22 июня. УЕФА выбрала четверку претендентов на гол этого раунда.

В том числе, в список номинантов вошло взятие ворот от сборной Украины. А именно второй гол в ворота Словакии, когда Роман Яремчук забил победный мяч с передачи Николая Шапаренко. Проголосовать можно по этой ссылке>>>.

Среди претендентов точный удар полузащитника Швейцарии Джердана Шакири в ворота Шотландии, гол игрока Дании Мортена Юльманна – Англии и мяч австрийца Траунера в ворота Польши.

Tap below to vote for your favourite goal!



???????? Roman Yaremchuk vs Slovakia

???????? Morten Hjulmand vs England

???????? Xherdan Shaqiri vs Scotland

???????? Gernot Trauner vs Poland@AlipayPlus | #EUROGOTT