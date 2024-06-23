  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ребров весной просил Пушича дать больше игрового времени Степаненко - источник
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров весной просил Пушича дать больше игрового времени Степаненко - источник

Национальная сборная Украины

Для улучшения тонуса

Ребров весной просил Пушича дать больше игрового времени Степаненко - источник

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров связывался с "Шахтером" и просил наставника "горняков" Марино Пушича предоставить игровую практику опорному полузащитнику Тарасу Степаненко. Об этом сообщил Виктор Вацко.

Это произошло в конце прошлого сезона – в весенней части чемпионата.

Напомним, что Степаненко зимой получил травму. В весенней части чемпионата Украины он провел восемь матчей из 16-ти возможных. У четырех Тарас вышел в стартовом составе. Также дважды полузащитник сыграл в Кубке Украины и дважды – в Лиге Европы.

В общей сложности на счету Степаненко 31 матча во всех турнирах прошлого сезона. В среднем он проводил на поле 67 минут.

По теме
yellow-arrow
Зинченко – о голе Словакии: Это была моя ошибка. Я занял неправильную позицию
yellow-arrow
Трубин удержал в игре на старте, а дальше сумели дожать. Обзор матча Словакия – Украина
yellow-arrow
Гол Яремчука в ворота Словакии претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2024
Тарас Степаненко Сергей Ребров Виктор Вацко Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости