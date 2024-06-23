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Ребров весной просил Пушича дать больше игрового времени Степаненко - источник
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Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров связывался с "Шахтером" и просил наставника "горняков" Марино Пушича предоставить игровую практику опорному полузащитнику Тарасу Степаненко. Об этом сообщил Виктор Вацко.
Это произошло в конце прошлого сезона – в весенней части чемпионата.
Напомним, что Степаненко зимой получил травму. В весенней части чемпионата Украины он провел восемь матчей из 16-ти возможных. У четырех Тарас вышел в стартовом составе. Также дважды полузащитник сыграл в Кубке Украины и дважды – в Лиге Европы.
В общей сложности на счету Степаненко 31 матча во всех турнирах прошлого сезона. В среднем он проводил на поле 67 минут.
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