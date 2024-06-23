Зинченко – о голе Словакии: Это была моя ошибка. Я занял неправильную позицию

Левый защитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал пропущенный гол национальной команды в матче против Словакии.

Даже если бы я там не доставал мяч, я мог бы локтем чувствовать своего оппонента и как-то ему помешать нанести удар. А так это все по ауту очень быстро произошло, я уже занял неправильную позицию и дальше просто не рассчитал дистанцию ​​своего прыжка. Просто не дотянулся до мяча, а дальше…

“ – Самое главное, это была моя ошибка, потому что я неправильно встал напротив своего соперника. Должен был развернуть свой корпус и видеть и мяч, и своего соперника.

– Похожий эпизод был в прошлом Евро против Нидерландов.

– Там немного другая была ситуация, потому что там игрок набегал. И когда ты набегаешь, и по антропометрии действительно нидерландец был выше меня, он выпрыгнул с одной ноги.

Там мне было немного сложнее оттолкнуться, но в этой ситуации у меня было больше времени на принятие правильного решения, занять правильную позицию, развернуть корпус.

Я это все понял, но немного поздно, после пропущенного, когда шел в центр поля. Прокручивал в голове и понимал, где я ошибся.

Первая ошибка – неправильное положение моего корпуса. Потому что я совсем не видел своего оппонента, где он находится. Или на шаг, или на два позади меня, или совсем близко ко мне, или он вообще очень далеко. Я должен видеть и своего оппонента и мяч.

Второе – у меня было время даже, несмотря на то, что я занял неправильную позицию, найти правильный тайминг прыжка и сыграть в мяч, но, к сожалению, ни первое, ни второе я не сделал. И мы пропустили этот мяч”, – сказал Зинченко.