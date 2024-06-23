Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко – о голе Словакии: Это была моя ошибка. Я занял неправильную позицию
Однако момент Александр уже проанализировал
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал пропущенный гол национальной команды в матче против Словакии.
“ – Самое главное, это была моя ошибка, потому что я неправильно встал напротив своего соперника. Должен был развернуть свой корпус и видеть и мяч, и своего соперника.
Даже если бы я там не доставал мяч, я мог бы локтем чувствовать своего оппонента и как-то ему помешать нанести удар. А так это все по ауту очень быстро произошло, я уже занял неправильную позицию и дальше просто не рассчитал дистанцию своего прыжка. Просто не дотянулся до мяча, а дальше…
– Похожий эпизод был в прошлом Евро против Нидерландов.
– Там немного другая была ситуация, потому что там игрок набегал. И когда ты набегаешь, и по антропометрии действительно нидерландец был выше меня, он выпрыгнул с одной ноги.
Там мне было немного сложнее оттолкнуться, но в этой ситуации у меня было больше времени на принятие правильного решения, занять правильную позицию, развернуть корпус.
Я это все понял, но немного поздно, после пропущенного, когда шел в центр поля. Прокручивал в голове и понимал, где я ошибся.
Первая ошибка – неправильное положение моего корпуса. Потому что я совсем не видел своего оппонента, где он находится. Или на шаг, или на два позади меня, или совсем близко ко мне, или он вообще очень далеко. Я должен видеть и своего оппонента и мяч.
Второе – у меня было время даже, несмотря на то, что я занял неправильную позицию, найти правильный тайминг прыжка и сыграть в мяч, но, к сожалению, ни первое, ни второе я не сделал. И мы пропустили этот мяч”, – сказал Зинченко.
Напомним, что Александр в двух матчах Евро-2024 сыграл на позиции левого защитника.
Популярное сейчас
- Трубин удержал в игре на старте, а дальше сумели дожать. Обзор матча Словакия – Украина
- Можно и при поражении, можно и при ничьей. Что нужно сборной Украины, чтобы пройти в 1/8 финала Евро-2024
- Украина – последняя, Румыния – до сих пор в лидерах. Турнирная таблица группы E на Евро-2024
- Ребров: Может быть, в Германии это ненормально, но у нас это нормально, когда ребята сами говорят между собой
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО