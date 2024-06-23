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Судаков: Сложно ответить о первых таймах. Возможно, нам нужно пропустить, чтобы начать играть
Георгий пообщался с журналистами во время пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины ответил на вопросы СМИ.
“Смотрели матч с Бельгией. Понимаем, что все зависит от нас. Это очень сильная команда. У них можно выделить де Брюйне, Лукаку. Но если мы сыграем свою игру, то можем рассчитывать на положительный результат".
"Мы делали выводы после первого матча с Румынией. Словакия начала агрессивно. Мы чуть-чуть не ожидали такого. У нас много качественных футболистов. Коля Шапаренко и Бражко очень хорошо играли и мне не нужно было опускаться ниже. Хотелось быть поближе к воротам. Чем больше людей в штрафной площадке, тем больше вероятность забить гол.
Сложно ответить на вопрос о первых таймах. Мы понимаем, что это у нас систематически, но не знаем почему так. Возможно, нам нужно пропустить, чтобы начать играть".
"Перед Евро многие говорили о сочетании опыта и молодости. Я был на прошлом Евро, но не играл. Хотя это дало мне хороший опыт. Я видел, как команда готовится.
Ситуация в чемпионате сложилась так, что молодежи дают шанс и верят в нас. Пример Мудрика, Довбика и Цыганкова, прекрасно показывающих себя в Европе. Взглянем на пример Ламина Ямаля, которому 16 лет. На таком уровне главное быть готовым ментально”, – считает Судаков.
Георгий провел в составе "желто-синих" 20 матчей и оформил 7 результативных действий.
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