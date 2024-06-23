Судаков: Сложно ответить о первых таймах. Возможно, нам нужно пропустить, чтобы начать играть

Полузащитник сборной Украины ответил на вопросы СМИ.

“Смотрели матч с Бельгией. Понимаем, что все зависит от нас. Это очень сильная команда. У них можно выделить де Брюйне, Лукаку. Но если мы сыграем свою игру, то можем рассчитывать на положительный результат".

"Мы делали выводы после первого матча с Румынией. Словакия начала агрессивно. Мы чуть-чуть не ожидали такого. У нас много качественных футболистов. Коля Шапаренко и Бражко очень хорошо играли и мне не нужно было опускаться ниже. Хотелось быть поближе к воротам. Чем больше людей в штрафной площадке, тем больше вероятность забить гол.

Сложно ответить на вопрос о первых таймах. Мы понимаем, что это у нас систематически, но не знаем почему так. Возможно, нам нужно пропустить, чтобы начать играть".