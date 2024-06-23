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Судаков: Сложно ответить о первых таймах. Возможно, нам нужно пропустить, чтобы начать играть

Национальная сборная Украины

Георгий пообщался с журналистами во время пресс-конференции

Судаков: Сложно ответить о первых таймах. Возможно, нам нужно пропустить, чтобы начать играть

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины ответил на вопросы СМИ.

“Смотрели матч с Бельгией. Понимаем, что все зависит от нас. Это очень сильная команда. У них можно выделить де Брюйне, Лукаку. Но если мы сыграем свою игру, то можем рассчитывать на положительный результат".

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"Мы делали выводы после первого матча с Румынией. Словакия начала агрессивно. Мы чуть-чуть не ожидали такого. У нас много качественных футболистов. Коля Шапаренко и Бражко очень хорошо играли и мне не нужно было опускаться ниже. Хотелось быть поближе к воротам. Чем больше людей в штрафной площадке, тем больше вероятность забить гол.

Сложно ответить на вопрос о первых таймах. Мы понимаем, что это у нас систематически, но не знаем почему так. Возможно, нам нужно пропустить, чтобы начать играть".

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"Перед Евро многие говорили о сочетании опыта и молодости. Я был на прошлом Евро, но не играл. Хотя это дало мне хороший опыт. Я видел, как команда готовится.

Ситуация в чемпионате сложилась так, что молодежи дают шанс и верят в нас. Пример Мудрика, Довбика и Цыганкова, прекрасно показывающих себя в Европе. Взглянем на пример Ламина Ямаля, которому 16 лет. На таком уровне главное быть готовым ментально”, – считает Судаков.

Георгий провел в составе "желто-синих" 20 матчей и оформил 7 результативных действий.

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Источник:
Апельсинова кава ☕️
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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alex 66 (Кременчук)
23.06.2024 в 16:23
Я не Ребров і не тренр але моя думка така що треба зіграти агресивно перший тайм та забити і потім ставити автобус і вибігати в контру. По останній грі бельгійці виглядали посередньо але на лавці є Опенда та Де Кетелар і чомусь я гадаю їх тримають під нас а це не добре
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Комментарии 2
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alex 66 (Кременчук)
23.06.2024 в 16:23
Я не Ребров і не тренр але моя думка така що треба зіграти агресивно перший тайм та забити і потім ставити автобус і вибігати в контру. По останній грі бельгійці виглядали посередньо але на лавці є Опенда та Де Кетелар і чомусь я гадаю їх тримають під нас а це не добре
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Prideman (Lviv)
23.06.2024 в 15:59
Давно вже нашим пора і давно вже потрібно відходити від отої совкової, тупої манери гри, якоїсь незрозумілої боязні, страху перед іншими хай і на папері сильнішими командами. Це стосується як футболістів так і тренерів. Ми на папері теж були сильніші за румун. І що з того вийшло? У футбол грає не папір, а звичайні люди. Не потрібно зупинятися, коли ведеш в рахунку або нічия тебе влаштовує, матч триває до свистка арбітра і грати потрібно відповідно до свистка арбітра. Грати у футбол. Як це робила Румунія у матчі з нами. Бельгія це вікова команда і з нею можна грати. Не така вона вже й страшна. Доведено словаками. Якщо тільки перемога гарантує нам вихід з групи, то і грати треба на перемогу, грати всі 90 хв., а не тільки до забитого голу. Той хто забиває і зупиняється, перестає грати, зазвичай за це розплачується. Найсвіжіший приклад матч Хорватія-Албанія. Сподіваюся до наших це дійде.
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