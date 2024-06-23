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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Таловеров: Хорошо, что все зависит от нас

Национальная сборная Украины

Защитник ЛАСК ответил на вопросы журналистов

Таловеров: Хорошо, что все зависит от нас

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Футболист сборной пообщался с прессой.

“Нам нужно думать о нашей игре. Хорошо, все зависит от нас. Бельгийцы имеют хороших исполнителей. Это очень хорошая и сбалансированная команда.

Дебютировать на Евро – это событие. Для меня самое главное помогать команде. Будет ли это 10 секунд или 90 минут. У Украины много квалифицированных игроков и я много у них учусь".

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"Моя вся семья в Украине. Мы ощущаем поддержку. И если кто-то не может посмотреть матч, мы все равно чувствуем, что нас поддерживают. В матче против Словакии мы чувствовали, как за нас болели все 97 минут.

Большая честь видеть украинские флаги на стадионе. Это нас будет мотивировать играть и побеждать”, – отметил футболист.

Максим дебютировал в национальной команде в матче против Боснии и Герцеговины. На его счету 4 встречи и 95 сыгранных минут.

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Источник:
Апельсинова кава ☕️
Опубликовал: Александр Симченко
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