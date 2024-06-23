Таловеров: Хорошо, что все зависит от нас

Футболист сборной пообщался с прессой.

“Нам нужно думать о нашей игре. Хорошо, все зависит от нас. Бельгийцы имеют хороших исполнителей. Это очень хорошая и сбалансированная команда.

Дебютировать на Евро – это событие. Для меня самое главное помогать команде. Будет ли это 10 секунд или 90 минут. У Украины много квалифицированных игроков и я много у них учусь".