Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Таловеров: Хорошо, что все зависит от нас
Защитник ЛАСК ответил на вопросы журналистов
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Футболист сборной пообщался с прессой.
“Нам нужно думать о нашей игре. Хорошо, все зависит от нас. Бельгийцы имеют хороших исполнителей. Это очень хорошая и сбалансированная команда.
Дебютировать на Евро – это событие. Для меня самое главное помогать команде. Будет ли это 10 секунд или 90 минут. У Украины много квалифицированных игроков и я много у них учусь".
"Моя вся семья в Украине. Мы ощущаем поддержку. И если кто-то не может посмотреть матч, мы все равно чувствуем, что нас поддерживают. В матче против Словакии мы чувствовали, как за нас болели все 97 минут.
Большая честь видеть украинские флаги на стадионе. Это нас будет мотивировать играть и побеждать”, – отметил футболист.
Максим дебютировал в национальной команде в матче против Боснии и Герцеговины. На его счету 4 встречи и 95 сыгранных минут.
Популярное сейчас
- Трубин удержал в игре на старте, а дальше сумели дожать. Обзор матча Словакия – Украина
- Личный финал. Шотландия – Венгрия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 23.06.2024
- Бельгия закручивает интригу в группе с Украиной, Португалия в плей-офф и упущенная историческая победа Грузии. Главные новости за 22 июня
- Словакия - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 21.06.2024
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО