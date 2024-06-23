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Судаков: Я точно себя не продаю. Никто в команде не думает о ничьей с Бельгией

Национальная сборная Украины

Георгий – о трансферной шумихе и предстоящем матче против бельгийцев

Судаков: Я точно себя не продаю. Никто в команде не думает о ничьей с Бельгией

instagram.com/sudakov_11

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" высказал мнение о своей игре в контексте заинтересованности зарубежных клубов.

"Я живу в Украине и знаю о проблемах с электричеством. Я с ребенком застрял в лифте и помню его испуганные глаза. Выход Украины на Евро – это большое достижение. Знаю, что наши воины смотрят наши матчи в окопах и где возможно. Очень горжусь нашими людьми

С Фабрицио Романо мы не общаемся. Что касается слухов о трансфере, то я играю с холодной головой. Я точно себя не продаю”.

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“Я не могу обыграть половину команды, как Мудрик. Мне нужно играть на команду. Все, что я делаю, это играю на команду. У меня могут быть ошибки, но точно не потому, что я продаю себя.

В Бельгии на один день меньше подготовки, но не думаю, что на таком уровне это имеет значение. Мы все в равных условиях. У Бельгии отличный состав. Думаю, они будут на все 100 подготовлены, как и мы. Никто в команде не думает о ничьей. Все сосредоточены на победе”, – отметил игрок.

Украина проведет последний матч в группе 26 июня.

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Георгий Судаков
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Источник:
Апельсинова кава ☕️
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
23.06.2024 в 17:07
А ничия это 4 место с вероятностью 99,9%. Нефти было 3:0 проигрывать. Поэтому хотите в плей-офф нужно обыгрывать Бельгию.
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Комментарии 3
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
23.06.2024 в 17:07
А ничия это 4 место с вероятностью 99,9%. Нефти было 3:0 проигрывать. Поэтому хотите в плей-офф нужно обыгрывать Бельгию.
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oda1979 (Запорожье)
23.06.2024 в 16:46
Продать ты себя не можешь. Потому, что тебя продаёт Палкин:))
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Prideman (Lviv)
23.06.2024 в 16:06
Давно вже нашим пора і давно вже потрібно відходити від отої совкової, тупої манери гри, якоїсь незрозумілої боязні, страху перед іншими хай і на папері сильнішими командами. Це стосується як футболістів так і тренерів. Ми на папері теж були сильніші за румун. І що з того вийшло? У футбол грає не папір, а звичайні люди. Не потрібно зупинятися, коли ведеш в рахунку або нічия тебе влаштовує, матч триває до свистка арбітра і грати потрібно відповідно до свистка арбітра. Грати у футбол. Як це робила Румунія у матчі з нами. Бельгія це вікова команда і з нею можна грати. Не така вона вже й страшна. Доведено словаками. Якщо тільки перемога гарантує нам вихід з групи, то і грати треба на перемогу, грати всі 90 хв., а не тільки до забитого голу. Той хто забиває і зупиняється, перестає грати, зазвичай за це розплачується. Найсвіжіший приклад матч Хорватія-Албанія. Сподіваюся до наших це дійде
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