Судаков: Я точно себя не продаю. Никто в команде не думает о ничьей с Бельгией

Полузащитник "Шахтера" высказал мнение о своей игре в контексте заинтересованности зарубежных клубов.

"Я живу в Украине и знаю о проблемах с электричеством. Я с ребенком застрял в лифте и помню его испуганные глаза. Выход Украины на Евро – это большое достижение. Знаю, что наши воины смотрят наши матчи в окопах и где возможно. Очень горжусь нашими людьми

С Фабрицио Романо мы не общаемся. Что касается слухов о трансфере, то я играю с холодной головой. Я точно себя не продаю”.