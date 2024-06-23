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Судаков: Я точно себя не продаю. Никто в команде не думает о ничьей с Бельгией
Георгий – о трансферной шумихе и предстоящем матче против бельгийцев
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Полузащитник "Шахтера" высказал мнение о своей игре в контексте заинтересованности зарубежных клубов.
"Я живу в Украине и знаю о проблемах с электричеством. Я с ребенком застрял в лифте и помню его испуганные глаза. Выход Украины на Евро – это большое достижение. Знаю, что наши воины смотрят наши матчи в окопах и где возможно. Очень горжусь нашими людьми
С Фабрицио Романо мы не общаемся. Что касается слухов о трансфере, то я играю с холодной головой. Я точно себя не продаю”.
“Я не могу обыграть половину команды, как Мудрик. Мне нужно играть на команду. Все, что я делаю, это играю на команду. У меня могут быть ошибки, но точно не потому, что я продаю себя.
В Бельгии на один день меньше подготовки, но не думаю, что на таком уровне это имеет значение. Мы все в равных условиях. У Бельгии отличный состав. Думаю, они будут на все 100 подготовлены, как и мы. Никто в команде не думает о ничьей. Все сосредоточены на победе”, – отметил игрок.
Украина проведет последний матч в группе 26 июня.
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