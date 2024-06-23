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Таловеров: Если команда играет на ничью, то это уже заявка на поражение

Национальная сборная Украины

Максим поделился ожиданиями от решающего поединка

Таловеров: Если команда играет на ничью, то это уже заявка на поражение

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Футболист австрийского ЛАСК – о предстоящей встрече с красными дьяволами.

“Что касается Лукаку, то мы только сегодня разобрали наш матч. О Бельгии будем говорить только вечером. Сейчас очень много качественных центральных защитников, но я в таком возрасте, так уже не ищешь кумиров. Выделил бы Ван Дейка.

Если команда играет на ничью, это уже заявка на поражение. Каждый понимает, что нужно играть на победу.

У нас отличная атмосфера в команде и это способствует отличной работе. Опытный Ярмоленко очень помогает”, – считает защитник.

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Последний матч в группе состоится в среду.

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Источник:
Апельсинова кава ☕️
Опубликовал: Александр Симченко
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