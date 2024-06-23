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Таловеров: Если команда играет на ничью, то это уже заявка на поражение
Максим поделился ожиданиями от решающего поединка
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Футболист австрийского ЛАСК – о предстоящей встрече с красными дьяволами.
“Что касается Лукаку, то мы только сегодня разобрали наш матч. О Бельгии будем говорить только вечером. Сейчас очень много качественных центральных защитников, но я в таком возрасте, так уже не ищешь кумиров. Выделил бы Ван Дейка.
Если команда играет на ничью, это уже заявка на поражение. Каждый понимает, что нужно играть на победу.
У нас отличная атмосфера в команде и это способствует отличной работе. Опытный Ярмоленко очень помогает”, – считает защитник.
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Последний матч в группе состоится в среду.
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