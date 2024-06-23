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Национальная сборная Украины

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Максим Таловеров: Это большое событие – дебютировать на Евро

Национальная сборная Украины

Молодой защитник готов ждать своего шанса

Максим Таловеров: Это большое событие – дебютировать на Евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 23-го июня, несколько игроков сборной Украины провели пресс-конференцию по итогам второго тура Евро-2024. Со СМИ, в частности, общался Максим Таловеров. Одной из тех, на чьи вопросы отвечал футболист, была журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

- Лично вы не имели много игрового времени. Не удручает тот факт, что вас пока рассматривают только как запасного игрока? И насколько сложно бороться с конкуренцией?, - поинтересовалась журналистка UA-Футбол у Максима Таловерова.

- Спасибо за вопрос. Я считаю, что для каждого игрока, для футболиста очень важно дебютировать на Евро. Это большое событие, потому что Евро – это один из самых престижных турниров в мире. Тот факт, что мне доверили эту функцию: конечно я очень горжусь этим, и для меня самое важное – помогать команде, а как это будет – 10 секунд или 90 минут, это не имеет значения.

Относительно конкуренции. Конечно, я считаю, что в сборной, как говорил Георгий Судаков, очень сильные и качественные игроки и это только помогает в тренировках показывать свои качества и чему-то учиться новому. Мы работаем, и самое важное, чтобы мы побеждали в матчах.

Отметим, что после двух сыгранных матчей в группе Е сборная Украины имеет три очка, и занимает последнее место турнирной таблицы. Следующий поединок Украина проведет против Бельгии 26-го июня в 19:00.

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Украина эксклюзив UA-Футбол Евро 2024 Максим Таловеров
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