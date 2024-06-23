Мудрик вошел в десятку самых быстрых футболистов на Евро-2024

Официальный аккаунт Евро-2024 подвел итоги самых быстрых футболистов за первые два тура континентального первенства.

В первую десятку рейтинга вошел и представитель сборной Украины Михаил Мудрик. Он развил скорость в одном из матчей 34,9 км/ч.

Лидером стал Валентин Михаила из Румынии с показателем 35,8 км/ч.

Мудрик провел два матча на этом Евро: в поединке первого тура – ​​90 минут, второго тура – ​​85 минут.