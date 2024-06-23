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Мудрик вошел в десятку самых быстрых футболистов на Евро-2024
Статистика бралась за первые два тура
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Официальный аккаунт Евро-2024 подвел итоги самых быстрых футболистов за первые два тура континентального первенства.
В первую десятку рейтинга вошел и представитель сборной Украины Михаил Мудрик. Он развил скорость в одном из матчей 34,9 км/ч.
Лидером стал Валентин Михаила из Румынии с показателем 35,8 км/ч.
Fastest players (km/h) so far???? #EURO2024 pic.twitter.com/HZnjyTFbpW— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 23, 2024
Мудрик провел два матча на этом Евро: в поединке первого тура – 90 минут, второго тура – 85 минут.
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