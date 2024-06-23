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Мудрик вошел в десятку самых быстрых футболистов на Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

Статистика бралась за первые два тура

Мудрик вошел в десятку самых быстрых футболистов на Евро-2024

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Официальный аккаунт Евро-2024 подвел итоги самых быстрых футболистов за первые два тура континентального первенства.

В первую десятку рейтинга вошел и представитель сборной Украины Михаил Мудрик. Он развил скорость в одном из матчей 34,9 км/ч.

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Лидером стал Валентин Михаила из Румынии с показателем 35,8 км/ч.

Мудрик провел два матча на этом Евро: в поединке первого тура – ​​90 минут, второго тура – ​​85 минут.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Консул (Звягель )
23.06.2024 в 18:28
Ще б хоч трохи футбольного розуму
Ответить
2
1
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Комментарии 1
Консул (Звягель )
23.06.2024 в 18:28
Ще б хоч трохи футбольного розуму
Ответить
2
1

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