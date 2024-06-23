Зинченко – лидер сборной Украины на Евро-2024 по четырем показателям

Комментатор Сергей Лукьяненко в своем Telegram-канале опубликовал статистику сборной Украины на Евро-2024 с портала Opta.

Лидером по показателям является Александр Зинченко – он самый лучший в четырех пунктах. В частности, за выигранными дуэлями в воздухе и возвращениями мяча. Также выделяются Николай Матвиенко и Михаил Мудрик.

Созданные моменты: Мудрик – 5.

Передачи: Матвиенко – 145/155 (93,5%).

Передачи на чужой половине: Зинченко – 61/76 (80,3%).

Подачи: Мудрик и Тимчик – 7 (по 1 точному).

Отборы: Зинченко – 6.

Возвращение мяча: Зинченко – 12.

Перехват: Бражко и Шапаренко – 3.

Заблокированные удары: Матвиенко – 2

Выносы: Матвиенко – 6.

Выигранные дуэли снизу: Мудрик – 10/15.

Выигранные дуэли сверху: Зинченко – 7/11.

Напомним, что Львом матча в первом поединке против Румынии был признан Михаил Мудрик, во втором – против Словакии – Анатолий Трубин. Также против словаков УЕФА признала Николая Шапаренко лучшим футболистом встречи.