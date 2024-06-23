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Зинченко – лидер сборной Украины на Евро-2024 по четырем показателям
Некоторые из них – неожиданные
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Комментатор Сергей Лукьяненко в своем Telegram-канале опубликовал статистику сборной Украины на Евро-2024 с портала Opta.
Лидером по показателям является Александр Зинченко – он самый лучший в четырех пунктах. В частности, за выигранными дуэлями в воздухе и возвращениями мяча. Также выделяются Николай Матвиенко и Михаил Мудрик.
- Созданные моменты: Мудрик – 5.
- Передачи: Матвиенко – 145/155 (93,5%).
- Передачи на чужой половине: Зинченко – 61/76 (80,3%).
- Подачи: Мудрик и Тимчик – 7 (по 1 точному).
- Отборы: Зинченко – 6.
- Возвращение мяча: Зинченко – 12.
- Перехват: Бражко и Шапаренко – 3.
- Заблокированные удары: Матвиенко – 2
- Выносы: Матвиенко – 6.
- Выигранные дуэли снизу: Мудрик – 10/15.
- Выигранные дуэли сверху: Зинченко – 7/11.
Напомним, что Львом матча в первом поединке против Румынии был признан Михаил Мудрик, во втором – против Словакии – Анатолий Трубин. Также против словаков УЕФА признала Николая Шапаренко лучшим футболистом встречи.
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