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Зинченко – лидер сборной Украины на Евро-2024 по четырем показателям

Национальная сборная Украины

Некоторые из них – неожиданные

Зинченко – лидер сборной Украины на Евро-2024 по четырем показателям

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Комментатор Сергей Лукьяненко в своем Telegram-канале опубликовал статистику сборной Украины на Евро-2024 с портала Opta.

Лидером по показателям является Александр Зинченко – он самый лучший в четырех пунктах. В частности, за выигранными дуэлями в воздухе и возвращениями мяча. Также выделяются Николай Матвиенко и Михаил Мудрик.

  • Созданные моменты: Мудрик – 5.
  • Передачи: Матвиенко – 145/155 (93,5%).
  • Передачи на чужой половине: Зинченко – 61/76 (80,3%).
  • Подачи: Мудрик и Тимчик – 7 (по 1 точному).
  • Отборы: Зинченко – 6.
  • Возвращение мяча: Зинченко – 12.
  • Перехват: Бражко и Шапаренко – 3.
  • Заблокированные удары: Матвиенко – 2
  • Выносы: Матвиенко – 6.
  • Выигранные дуэли снизу: Мудрик – 10/15.
  • Выигранные дуэли сверху: Зинченко – 7/11.

Напомним, что Львом матча в первом поединке против Румынии был признан Михаил Мудрик, во втором – против Словакии – Анатолий Трубин. Также против словаков УЕФА признала Николая Шапаренко лучшим футболистом встречи.

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Украина Словакия Румыния Александр Зинченко Николай Матвиенко Михаил Мудрик
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Опубликовал: Максим Кучер
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