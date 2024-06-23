Судаков: Наша задача - как можно дольше задержаться на этом Евро, и от игры к игре напоминать о том, что происходит в нашей стране

После второго тура Евро-2024 с прессой пообщались двое игроков сборной Украины – Максим Таловеров и Георгий Судаков. На мероприятии побывала журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева, которая передает слова игроков с места событий.

– Смотрели ли матч Бельгии с Румынией? Считали ли расклады, которые помогли бы нам выйти из группы?

Судаков: Да, смотрели матч. Все думало о результате. Но понимаем: как бы они не сыграли, все зависит только от нас. Настраиваемся и отталкиваемся только от своей игры.

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Таловеров: Согласен с Георгием. Все зависит только от нас и это очень хорошо. Когда ты знаешь, что при положительном результате для тебя все будет хорошо – я считаю, что так легче.

– Как считаете, на что нужно обратить внимание нашей сборной перед матчем с Бельгией?

Судаков: Футбол – это командная игра. Бельгия имеет звездных футболистов, но в этой ситуации все зависит от нас. Их индивидуальности – Лукаку, Де Брейне, Доку, Тилеманс и т.д. – невероятно сильны, однако практика показывает (тот же матч со Словакией), что они тоже могут проигрывать. К игре все равны. Если сыграем в свою лучшую игру и не будем бояться, то у нас будут хорошие шансы на положительный результат.

Таловеров: Бельгия имеет очень качественных исполнителей (Де Брейне, Лукаку, Доку), но в футбол играет команда. У них сбалансированная команда, однако шансы у всех есть. Мы будем делать все зависящее от себя.

– Мы - страна, которая воюет. Какие у вас впечатления от безопасности на турнире? Есть ли какие-то плохие ощущения в этом плане, или наоборот? Замечали ли какие-то провокации?

Судаков: С первого дня был очень удивлен, потому что с первого дня, с тех пор как мы здесь, с нами летает вертолет. Много полиции. К нашей сборной приковано много внимания - именно в плане безопасности. Провокаций я не видел и не слышал. Все нас уважают, хорошо относятся. Плохих ситуаций еще не было.

Таловеров: Добавлю, что многие страны нас поддерживают, интересуются, чем могут помочь. С провокациями не встречались.

– После матча со Словакией и Сергей Ребров, и кое-кто из игроков говорили о том, что была установка для центральных полузащитников играть выше, насыщать последнюю треть поля. Вопрос к Георгию Судакову: какие функции были именно у вас? И поможет ли такой подход в матче с Бельгией?

Судаков: Сначала мы сделали выводы после первого матча с Румынией, понимали, что нужно что-то менять. Лично моя роль была - играть выше, между линиями, но Словакия действовала очень компактно, было трудно находить там мяч. Несколько раз в первом тайме я опускался, чтобы разгонять атаки. Словакия начала агрессивно, мы немного не ожидали такого. Хорошо, что во втором тайме перестроились, начали больше играть в прессинг, выше подниматься. У нас много качественных футболистов. Шапаренко, Бражко могут играть ниже, поэтому мне не было смысла опускаться и забирать мяч у защитников. Также есть Зинченко, который может сыграть между линиями, и на такую, и на защиту. Поэтому я хотел сыграть ближе к чужим воротам.

Первый гол, который забил Шапаренко, так и случился. У нас было много людей в штрафной площадке. А когда много людей в штрафной площадке, то выше шансы, что ты забьешь гол.

– В Украине сейчас ситуация, когда у людей мало электроэнергии. Иногда встает выбор - зарядить свои гаджеты, подключить условно холодильники - или посмотреть игру? Знаете ли вы об этом, осознаете ли вы, что из-за этого у вас может быть меньше поддержки?

Судаков: Я знаю об этом, потому что живу в Украине. Я с этим сталкивался уже неоднократно. Я со своим ребенком застревал в лифте, я знаю эти эмоции, помню тот испуганный взгляд ребенка. То, что происходит в Украине - это большая катастрофа. А то, что мы играем на Евро - это большое достижение, потому что мы объединяем людей. Люди собираются там, где есть доступ к электроэнергии, и смотрят нашу игру. Повторюсь, что это достижение и невероятное событие, что мы здесь представлены.

Ты ничего не можешь с этим поделать. Все понимают, почему так происходит и какие последствия этого... Но я горжусь нашей страной, которая может подстроиться даже под такие условия. Наши воины смотрят матчи даже в окопе. Я горжусь нашей страной, нашим государством.

Таловеров: Мы понимаем эту проблему. Моя семья - в Украине. Я понимаю, в каком они положении. Но важно, что мы получаем поддержку. Во время матча со Словакией 97 минут, которые мы играли, мы получали бешеную поддержку от стадиона. Это было очень ощутимо. Мы очень благодарны за поддержку в такое сложное время. Все, что мы делаем, это для того, чтобы люди были немного счастливее в Украине.

– Насколько вас мотивирует то, что вы видите флаги Украины на трибунах стадионов? И также мы на этом Евро видели, что есть немало людей с российскими флагами. Влияет ли это на вас, когда вы видите эту картинку?

Таловеров: Конечно, когда мы видим украинские флаги на трибунах - это нас очень мотивирует, подбадривает и дает вдохновение играть и побеждать. Относительно российских флагов: вы же понимаете, что некоторые люди просто нас провоцируют. Важно, чтобы мы концентрировались на своей игре и не обращали на это внимания, а были сконцентрированы исключительно на результате.

– Вопрос к Георгию Судакову. Еще после первого матча с Румынией было очень много хейта, некоторые эксперты говорили о том, что вы пытаетесь себя "продать", потому что есть много разговоров о вашем возможном трансфере. Я сегодня спросила у Фабрицио Романо о том, что он думает о вашей игре на Евро. Он ответил в своем стиле - "топ-игрок". Вы с ним как-то общаетесь, он вас поддерживает? И насколько вообще на вас давят слухи о вашем возможном трансфере?

Судаков: Я, если честно, вообще не обращаю на это внимание. С Фабрицио мы не общаемся. Иногда он может ответить на мой сториз или оставить комментарий. Относительно трансферных слухов: не обращаю внимания. Готовлюсь к каждой игре максимально, понимаю, что все зависит от меня. Сейчас я к этому отношусь с холодной головой. Мне нет смысла себя "продавать", футбол - это командная игра. Я не из тех футболистов, которые могут взять мяч и оббежать футболистов (как Месси или Мудрик). Мне надо играть только на команду. И если кто-то подумал после матча с Румынией, что я играл на себя, то это ошибочное мнение. Если я где-то перетягивал на себя, то это было мое ошибочное решение.

Не могу сказать, что я где-то себя "продаю".

Таловеров: Хочу добавить, что Георгий очень сфокусирован на сборной. То, как он работает на тренировках и в матчах сборной - это топ-уровень. Поэтому я не очень согласен с разговорами о том, что он перетягивает игру на себя.

– Вопрос о проблемных первых таймах в сборной. Примеров много. Анализировали ли вы эту ситуацию? Как исправить эту проблемы с первыми таймами? И второй вопрос: у Украины будет на один день больше на подготовку к матчу третьего тура. Будет ли это преимуществом по сравнению с Бельгией?

Судаков: Сложно ответить на этот вопрос. Мы сами думали об этом, и Сергей Станиславович подчеркивал. Не знаю, почему так складывается в первых таймах. И это уже систематически, мы это понимаем. Но причину не знаем.

Что касается второго вопроса, то на таком уровне, я думаю, все на сто процентов готовятся к игре. Один день вряд ли играет роль. Бельгия имеет качественных футболистов, они могут применить ротацию. Я думаю, что и мы, и они подойдем в стопроцентной готовности к матчу.

– Или, возможно, Сергей Ребров показывал то, как успешно сыграть против Лукаку, на примере игры Хачериди в матче "Динамо" против "Эвертона"? Максим, кто для вас пример для подражания - из украинских и мировых защитников? И тот же вопрос к Георгию Судакову: кто пример для подражания:

Таловеров: По поводу Лукаку - мы только-только разобрали свой предыдущий матч. С сегодняшнего вечера уже начнем готовиться к Бельгии. Там уже будет больше конкретики. Что касается топовых для меня защитников, то я бы выделил Вирджила ван Дейка - один из лучших центрбеков, отличный футболист. Но отмечу, что я сейчас в таком возрасте, что искать кумиров уже не очень правильно. Не хочу на кого-то равняться, хотя не скрываю, что игра ван Дейка, как я уже сказал, нравится. Однако сейчас очень много качественных центральных полузащитников, за игрой которых очень интересно смотреть.

Судаков: На моей позиции сейчас выделяются Де Брейне, Фоден, Бернарду Силва. Это топ-3.

– А в истории сборной Украины?

Судаков: Руслан Ротань, Александр Зинченко и Николай Шапаренко. Я просто сейчас не помню тех, кто играл раньше. Сейчас голова забита другим.

– Ситуация в группе складывается так, что ничейного результата нам может и не хватить для плей-офф . Понимаете ли вы, что с бельгийцами нам надо играть на победу?

Таловеров: Я считаю, что та команда, которая играет на ничью, уже перед матчем проиграла на 95 процентов. Каждая сборная играет на победу, хочет выигрывать. Это самое главное. Мы понимаем, что нужно выиграть, все будут делать максимум для этого.

Судаков: Конечно, мы все понимаем. Никто ни разу в команде не сказал о ничьей, готовимся играть на победу.

– Что говорил Ребров перед матчем со Словакией, что удалось одержать победу?

Таловеров: Уже говорилось о том, что изменилось в игре. Тренер говорил играть немного агрессивнее в прессинге и делать все для того, чтобы выиграть. Наша цель - всегда выигрывать. Детали нашего разговора с тренером оставим в раздевалке, но в целом говорил о том, чтобы мы были более агрессивными, действовали выше в прессинге.

– Это Евро - это платформа для того, чтобы продемонстрировать все то, что делается в Украине. В частности, мы видели акцию от Яремчука на пике интереса к нему - он выставил пост о свободе для защитников Азовстали. А буквально вчера мы видели атаку россиян на Харьков, погибло несколько человек, есть раненые. Есть ли у вас месседж к миру относительно этой атаки и вообще того, что россия продолжает делать каждый день?

Таловеров: Конечно, это одна из наших задач - распространять информацию. Мы делаем все, что можем. Я рад, что в инстаграме на меня смотрят австрийские болельщики, чешские, также - словацкие. Мы делаем все, чтобы люди не забывали о том, что происходит

Судаков: Как я уже говорил, то, что мы приехали на это Евро - уже невероятное достижение. Невероятная мотивация представлять страну на таком уровне и показать Европе и миру, что происходит в нашей стране. Как вы уже сказали - это атаки, отключение света. Это геноцид. Наша задача - как можно дольше задержаться на этом Евро и от игры к игре напоминать о том, что происходит в нашей стране.

– В матче против Словакии украинская команда была самой молодой на Евро - это меньше 26 лет. Вы год назад выступали на чемпионате Европы молодежном. По вашему мнению, какие качества получила национальная сборная из-за притока молодости?

Таловеров: Я считаю, что этот вопрос больше не к нам. Потому что вы нас видели два года назад на уровне U-21, а сейчас мы здесь. Все, что от нас зависит - это работать на 120 процентов, чтобы быть здесь и показывать, что мы достойны быть здесь. Это наша задача. А о качествах - это вопрос к тренеру или болельщикам.

Судаков: Перед Евро многие говорили о сочетании опыта и молодости. Я могу сказать, что, несмотря на свой возраст или возраст партнеров по команде, это хороший опыт для нас. Мы сыграли молодежный Евро, но и три года назад я был с национальной командой на чемпионате Европы. Не сыграл там, но был в команде. У нас стало больше возможностей, потому что, в частности, в "Шахтере", который я представляю, стали значительно больше доверять украинцам, а раньше здесь играли преимущественно легионеры. Что переоценило отношение к молодым украинским футболистам? Сейчас очень много игроков в топ-5 чемпионатов. Наверное, это впервые в истории так.

Такие игроки как Зинченко, Мудрик, Довбик, Цыганков своими персонами привлекают внимание к молодым украинским игрокам. Молодежь развивается, в нее верят - и это самое главное. Раньше, пока тебе не исполнится 25 - на тебя никто не обращал внимание. А сейчас футбольный мир омолаживается. Посмотреть только на испанца Ямаля, который в 16-17 лет играет на мировом уровне. Это невероятно. Вспоминаю себя в 16 лет, когда я поехал на сборы с U-19 - я невероятно волновался. Нам надо привыкнуть к психологической нагрузке. Качества есть у всех футболистов, а вот ментально привыкнуть к такому уровню очень сложно.

Таловеров: Хотел бы еще добавить относительно атмосферы в команде, относительно волнения. Вот такой пример: с Ярмоленко три недели назад мы впервые встретились в команде, а уже на следующий день шутили. Ты как молодой игрок в такой атмосфере чувствуешь себя уютно. Это дает возможность работать в комфорте.