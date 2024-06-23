Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Испанское издание включило Шапаренко в список игроков-открытий Евро
Николай взял на себя роль лидера в матче против Словакии
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Издание Relevo сформировало перечень футболистов ЧЕ, которые приятно удивили. Экспертам очень понравилось выступление украинского полузащитника во втором туре.
“В отличие от более известных игроков, таких как Судаков или Мудрик, именно полузащитник “Динамо” взял на себя инициативу в игре против Словакии. Он забил гол и отдал ассист, что преломило результат матча.
Замечательный плеймейкер и игрок, умеющий создавать голевые моменты, является одним из главных творческих вдохновителей украинской сборной в полузащите. Его присутствие было ключевым фактором в сохранении надежды на выход в 1/8 финала”, – пишут авторы материала.
Николай дебютировал в сборной в 2018 году. С тех пор провел 35 встреч и оформил 4 результативных действия.
Популярное сейчас
- Минай может заменить Днепр-1 в УПЛ: в ТаТоТаке рассказали о варианте
- Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика
- Виктор Вацко – об игре сборной Украины: Они себя продают, а не работают на интересы команды
- Словакия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО