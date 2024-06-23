Испанское издание включило Шапаренко в список игроков-открытий Евро

Издание Relevo сформировало перечень футболистов ЧЕ, которые приятно удивили. Экспертам очень понравилось выступление украинского полузащитника во втором туре.

“В отличие от более известных игроков, таких как Судаков или Мудрик, именно полузащитник “Динамо” взял на себя инициативу в игре против Словакии. Он забил гол и отдал ассист, что преломило результат матча.

Замечательный плеймейкер и игрок, умеющий создавать голевые моменты, является одним из главных творческих вдохновителей украинской сборной в полузащите. Его присутствие было ключевым фактором в сохранении надежды на выход в 1/8 финала”, – пишут авторы материала.