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Испанское издание включило Шапаренко в список игроков-открытий Евро

Национальная сборная Украины

Николай взял на себя роль лидера в матче против Словакии

Испанское издание включило Шапаренко в список игроков-открытий Евро

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Издание Relevo сформировало перечень футболистов ЧЕ, которые приятно удивили. Экспертам очень понравилось выступление украинского полузащитника во втором туре.

“В отличие от более известных игроков, таких как Судаков или Мудрик, именно полузащитник “Динамо” взял на себя инициативу в игре против Словакии. Он забил гол и отдал ассист, что преломило результат матча.

Замечательный плеймейкер и игрок, умеющий создавать голевые моменты, является одним из главных творческих вдохновителей украинской сборной в полузащите. Его присутствие было ключевым фактором в сохранении надежды на выход в 1/8 финала”, – пишут авторы материала.

Николай дебютировал в сборной в 2018 году. С тех пор провел 35 встреч и оформил 4 результативных действия.

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Источник:
Relevo, Український футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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