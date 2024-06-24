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Национальная сборная Украины

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Хачериди: Я не считаю, что у Украины сейчас самая сильная сборная в истории

Национальная сборная Украины

Экс-футболист привёл сравнения

Хачериди: Я не считаю, что у Украины сейчас самая сильная сборная в истории

Новина українською

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди не считает нынешнее поколение сильнейшим в истории сборной Украины.

"Я не согласен с этим. Даже если брать по игрокам. Взять Лужного и Коноплю на позиции правого защитника - это разный уровень. Взять Ярмоленко в лучшие годы... для меня он лучший правый полузащитник, когда он в форме.

Много кого можно взять. Андрей Николаевич (Шевченко - прим.), Сергей Станиславович (Ребров - прим.), Коноплянка. Конечно, в своей лучшей форме для меня Коноплянка лучше Мудрика. Это неправильное сравнение, даже если взять две предыдущие игры", - сказал Хачериди в интервью Youtube-каналу "BurBuzz".

В третьем туре группового этапа Евро-2024 Украина встретится с Бельгией. В первом туре "жёлто-синие" уступили Румынии (0:3), во втором - обыграли Словакию (2:1).

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Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Олег Лужный Евгений Хачериди Украина Евро 2024 Ефим Конопля
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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янковский ян (Запорожье)
24.06.2024 в 12:44
Согласен с хачериди. Игроки просто лучше сборной трёх четырёхлетней давности но уж никак не лучше 2000-2015
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Комментарии 6
янковский ян (Запорожье)
24.06.2024 в 12:44
Согласен с хачериди. Игроки просто лучше сборной трёх четырёхлетней давности но уж никак не лучше 2000-2015
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0
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ukatan (Харьковская обл.)
24.06.2024 в 12:34
Набор игроков может и самый сильный.. А вот КОМАНДЫ нет.
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magnum power (БОМЖ)
24.06.2024 в 12:08
ось чого в них немає, то це здорової спортивної агресії, як у Хачеріді.
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Лекарь (село Дарниця)
24.06.2024 в 12:02
Покоління Шеви та Реброва було самим талановитим.
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1
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SSFC (Белозерье)
24.06.2024 в 12:02
Навіть Хач в свої кращі роки був сильніший за нинішніх захисників.
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Матч Футболович
24.06.2024 в 11:44
По делу сказано.
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