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Хачериди: Я не считаю, что у Украины сейчас самая сильная сборная в истории
Экс-футболист привёл сравнения
Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди не считает нынешнее поколение сильнейшим в истории сборной Украины.
"Я не согласен с этим. Даже если брать по игрокам. Взять Лужного и Коноплю на позиции правого защитника - это разный уровень. Взять Ярмоленко в лучшие годы... для меня он лучший правый полузащитник, когда он в форме.
Много кого можно взять. Андрей Николаевич (Шевченко - прим.), Сергей Станиславович (Ребров - прим.), Коноплянка. Конечно, в своей лучшей форме для меня Коноплянка лучше Мудрика. Это неправильное сравнение, даже если взять две предыдущие игры", - сказал Хачериди в интервью Youtube-каналу "BurBuzz".
В третьем туре группового этапа Евро-2024 Украина встретится с Бельгией. В первом туре "жёлто-синие" уступили Румынии (0:3), во втором - обыграли Словакию (2:1).
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