Хачериди: Я не считаю, что у Украины сейчас самая сильная сборная в истории

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди не считает нынешнее поколение сильнейшим в истории сборной Украины.

"Я не согласен с этим. Даже если брать по игрокам. Взять Лужного и Коноплю на позиции правого защитника - это разный уровень. Взять Ярмоленко в лучшие годы... для меня он лучший правый полузащитник, когда он в форме.

Много кого можно взять. Андрей Николаевич (Шевченко - прим.), Сергей Станиславович (Ребров - прим.), Коноплянка. Конечно, в своей лучшей форме для меня Коноплянка лучше Мудрика. Это неправильное сравнение, даже если взять две предыдущие игры", - сказал Хачериди в интервью Youtube-каналу "BurBuzz".