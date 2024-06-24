Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шацких: Не стоит вешать всех собак на Лунина
Комментарий экс-футболиста о конкуренции между голкиперами
Getty Images / Global Images Ukraine
Легенда киевского "Динамо" и главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких сравнил выступления Андрея Лунина и Анатолия Трубина в рамках ворот сборной Украины на Евро-2024. - Согласны с тем, что сейвы Трубина на старте игры со Словакией помогли нашим обрести уверенность? - Это очень важно, когда вратарь руководит процессом. Защитники чувствуют себя куда увереннее. - Получается, что Лунину проще взаимодействовать со звездами "Реала", чем со своими? - Лунин сам признал, что те два гола были на его совести, но на Андрея тоже не стоит всех собак вешать. Было достаточно времени все исправить. А "Реал" это "Реал"' - сказал Шацких.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:zbirna.com
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Инсайдер: Ключевой защитник Днепра-1 подписал контракт с клубом из МЛС
- Албания – Испания. Анонс и прогноз матча Евро на 24.06.2024
- Выстраданная победа, оставляющая надежду. Шотландия – Венгрия 0:1. Видео гола и обзор матча
- Словакия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн