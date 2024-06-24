Шацких: Не стоит вешать всех собак на Лунина

Легенда киевского "Динамо" и главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких сравнил выступления Андрея Лунина и Анатолия Трубина в рамках ворот сборной Украины на Евро-2024.

- Согласны с тем, что сейвы Трубина на старте игры со Словакией помогли нашим обрести уверенность?

- Это очень важно, когда вратарь руководит процессом. Защитники чувствуют себя куда увереннее.

- Получается, что Лунину проще взаимодействовать со звездами "Реала", чем со своими?

- Лунин сам признал, что те два гола были на его совести, но на Андрея тоже не стоит всех собак вешать. Было достаточно времени все исправить. А "Реал" это "Реал"' - сказал Шацких.