Миколенко: Готовлюсь в привычном режиме к матчу с Бельгией

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своей готовности перед матчем группового этапа Евро-2024 против Бельгии.

"Все хорошо. Уже тренируюсь полных два дня с командой. Я очень рад, что вернулся на футбольное поле с командой. Готовлюсь в привычном режиме к матчу с Бельгией", - сказал Миколенко на пресс-конференции.

Напомним, что Виталий получил травму в товарищеской игре с Молдовой. Первые два поединка "сине-желтых" на чемпионате Европы против Словакии и Румынии он пропустил.

Встреча Украины и Бельгии состоится 26 июня, в 19:00 по киевскому времени.