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Миколенко: Готовлюсь в привычном режиме к матчу с Бельгией

Национальная сборная Украины
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Виталий готов помочь команде

Миколенко: Готовлюсь в привычном режиме к матчу с Бельгией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своей готовности перед матчем группового этапа Евро-2024 против Бельгии.

"Все хорошо. Уже тренируюсь полных два дня с командой. Я очень рад, что вернулся на футбольное поле с командой. Готовлюсь в привычном режиме к матчу с Бельгией", - сказал Миколенко на пресс-конференции.

Напомним, что Виталий получил травму в товарищеской игре с Молдовой. Первые два поединка "сине-желтых" на чемпионате Европы против Словакии и Румынии он пропустил.

Встреча Украины и Бельгии состоится 26 июня, в 19:00 по киевскому времени.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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