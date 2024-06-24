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Миколенко: Мне было легче справиться с давлением после Румынии, но не из-за того, что я не участвовал в том матче

Национальная сборная Украины

Виталий готов сыграть с Бельгией

Миколенко: Мне было легче справиться с давлением после Румынии, но не из-за того, что я не участвовал в том матче

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 26-го июня, в Германии состоится последний тур Евро-2024 в группе Е. Свой матч сыграет, в частности, и сборная Украины. Ей будет противостоять Бельгия. В этом матче сможет принять участие Виталий Миколенко, который первые два тура пропустил из-за травмы.

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Перед поединком с бельгийцами Миколенко посетил пресс-конференцию и ответил, в частности, на вопросы журналистки UA-Футбол.

- После первого матча с Румынией на команду посыпался шквал критики. Но вы не играли, потому что были травмированы. Но влиял ли на ваше психологическое состояние тот поток критики, хотя персонально вас он и не касался?

- Я думал о критике и давлении, и понял лично для себя, что я уже бывал на Евро и уже чувствовал это давление. На Евро-2020. После матча с Румынией мне было легче справиться с этим давлением, но не потому, что я не участвовал в матче, а потому, что я уже имел такой опыт и я уже знаю, как нужно готовиться к следующим играм, - сказал защитник сборной Украины.

Отметим, что перед последним туром Украина занимает последнее место в своей группе, но все четыре команды имеют по три набранных очка.

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Источник:
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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