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Миколенко: Мне было легче справиться с давлением после Румынии, но не из-за того, что я не участвовал в том матче
Виталий готов сыграть с Бельгией
Getty Images / Global Images Ukraine
В среду, 26-го июня, в Германии состоится последний тур Евро-2024 в группе Е. Свой матч сыграет, в частности, и сборная Украины. Ей будет противостоять Бельгия. В этом матче сможет принять участие Виталий Миколенко, который первые два тура пропустил из-за травмы.
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Перед поединком с бельгийцами Миколенко посетил пресс-конференцию и ответил, в частности, на вопросы журналистки UA-Футбол.
- После первого матча с Румынией на команду посыпался шквал критики. Но вы не играли, потому что были травмированы. Но влиял ли на ваше психологическое состояние тот поток критики, хотя персонально вас он и не касался?
- Я думал о критике и давлении, и понял лично для себя, что я уже бывал на Евро и уже чувствовал это давление. На Евро-2020. После матча с Румынией мне было легче справиться с этим давлением, но не потому, что я не участвовал в матче, а потому, что я уже имел такой опыт и я уже знаю, как нужно готовиться к следующим играм, - сказал защитник сборной Украины.
Отметим, что перед последним туром Украина занимает последнее место в своей группе, но все четыре команды имеют по три набранных очка.
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