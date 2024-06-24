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Шацких: Может, профайл Яремчука отличается от Довбика, но он владеет хорошей техникой
Максим Шацких разобрал игру сборной Украины в первых двух матчах Евро-2024
Фото: facebook.com/pakhtakorfc
Легендарный форвард "Динамо", а ныне главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких в интервью "Команде №1" поделился впечатлениями от игры сборной Украины на Евро-2024.
– Какие впечатления у вас после двух матчей Украины на Евро-2024?
– Я думаю, что с Румынией могла быть немного недооценка. Напрасно начали петь перед игрой, что мы такие классные ребята. Мне сложно говорить о таких вещах, потому что на больших турнирах не бывает слабых соперников. Бывают такие дни, когда у соперника все залетает, но мы даже ничего не смогли сотворить у их ворот. За каждый эпизод каждый подкат румыны эмоционально накручивали себя. Наши не смогли прийти в себя.
Я перед турниром говорил, что без сюрпризов не обойдется.
Что касается Словакии, Реброву удалось найти оптимальное сочетание игроков и слава богу, что дожали. Я думаю, что после Румынии игроки сами поняли. Деваться было некуда. Необходимо было выходить и выигрывать. За ними – большая страна, которая переживает трудные времена. Надо выходить и показывать что-то. Это помогло собраться духом и всем остальным.
– Почему Украина, имея хороший подбор футболистов, не может играть с позиции силы?
– Не забывайте, что команда подобралась действительно хорошая, но они все молодые. Понятно, что ребята представлены в хороших чемпионатах, но не приобрели достаточно опыта для того, чтобы полностью управлять игрой. Можно в качестве примера привести Францию, которая неубедительно сыграла против Нидерландов (0:0).
– А что скажете о не чужом вам Шапаренко, который оформил со Словакией гол + ассист?
– Любое результативное действие оказывает игроку уверенность в своих силах. А с Бельгией Коля вообще будет летать по полю:) Да, первые полчаса, как и вся команда, страдала, но что было потом говорит само за себя.
Когда проходит мимолетный турнир, даже такие детали очень сильно решают в плане ментальности.
– Вам, как бывшему нападающему, наверняка есть что сказать о перформансе Яремчука...
– Рома – отличный нападающий. Может, его профайл отличается от Довбика, но Яремчук владеет хорошей техникой. Всеми соцсетями завирусилось видео, как реагировал Ребров на этот эпизод, когда пошла только передача от Коли [Шапаренко]. Станиславович подумал, что мяч не дойдет до Яремчука, а потом эмоции на лице изменились. Я, честно говоря, тоже подумал о себе так. Рома включил максимальную скорость.
– Яремчук этим голом заслужил выйти в старте на Бельгию? Наверное, у него будет двойная мотивация доказать, что его зря списали в Бенфике, Валенсии и Брюгге?
– Я уверен, что Рома сфокусирован сейчас не по клубным делам, а на своей сборной и чемпионате Европы. А все эти истории с переходами уже будут после. Основания есть у него выйти из первых минут.
– Бельгия обыграла Румынию (2:0) и перед последним туром у всех четырех команд по 3 очка. Нам следует полагаться только на себя?
– Надо выходить и делать свое дело. Смотреть на себя и готовиться в Бельгию. Для некоторых игроков золотого поколения это последний шанс что-нибудь выиграть со сборной.
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