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Матч Украина - Бельгия на Евро рассудит английская бригада арбитров
Главным будет Энтони Тейлор
фото - Олександр Приходько
На матче третьего тура группового этапа
Главным арбитром выступит 45-летний Энтони Тейлор. На линиях ему будут помогать Гари Бесвик и Адам Нанн. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять швед Гленн Нюберг.
За систему ВАР будет отвечать англичанин Стюарт Атвелл, а ассистентами будут его соотечественник Дэвид Кут и немец Марко Фритц.
Напомним, что матч Украина – Бельгия состоится в среду, 26 июня, и начнется в 19:00.
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