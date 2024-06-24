Матч Украина - Бельгия на Евро рассудит английская бригада арбитров

На матче третьего тура группового этапа Евро-2024 Украина – Бельгия, который состоится в Штутгарте, будет работать английская судейская бригада. Об этом информирует сайт УЕФА.

Главным арбитром выступит 45-летний Энтони Тейлор. На линиях ему будут помогать Гари Бесвик и Адам Нанн. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять швед Гленн Нюберг.

За систему ВАР будет отвечать англичанин Стюарт Атвелл, а ассистентами будут его соотечественник Дэвид Кут и немец Марко Фритц.

Напомним, что матч Украина – Бельгия состоится в среду, 26 июня, и начнется в 19:00.