Степаненко: Когда мы играли в пять защитников, то показывали нормальный результат с топ-сборными

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча против Бельгии в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024.

- Готовы ли вы сыграть с Бельгией в пять защитников?

- Когда мы играли по такой схеме, то показывали нормальный результат с топ-сборными. Это решает тренерский штаб. Все понимают, что делать, некоторые играют так в своем клубе. Но какой будет схема с Бельгией, я не знаю.

- Кого можете выделить в сборной Бельгии?

- Мне нравится Жереми Доку, у него хороший дриблинг, пас. Он показал много в атаке в последних матчах. Это очень опасный игрок.