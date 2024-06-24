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Степаненко: Когда мы играли в пять защитников, то показывали нормальный результат с топ-сборными
Интересно, по какой схеме мы сыграем с Бельгией
Фото Андрія Ющака - УАФ
Полузащитник
- Готовы ли вы сыграть с Бельгией в пять защитников?
- Когда мы играли по такой схеме, то показывали нормальный результат с топ-сборными. Это решает тренерский штаб. Все понимают, что делать, некоторые играют так в своем клубе. Но какой будет схема с Бельгией, я не знаю.
- Кого можете выделить в сборной Бельгии?
- Мне нравится Жереми Доку, у него хороший дриблинг, пас. Он показал много в атаке в последних матчах. Это очень опасный игрок.
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