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Миколенко: Мы знаем слабые стороны сборной Бельгии, но СМИ я их не скажу

Национальная сборная Украины
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Сборная Украины готовится к матче с Бельгией

Миколенко: Мы знаем слабые стороны сборной Бельгии, но СМИ я их не скажу

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о подготовке команды к матчу 3-го туру Евро-2024 с Бельгией.

- Чем сборная Украины может удивить Бельгию? Как планируете сдерживать Ромелу Лукаку?

- В обороне самое важное - дисциплина. Если у нас будет дисциплина в обороне и в атаке, то мы сможем победить эту команду.

- Вы играете с бельгийцем Амаду Онана за "Эвертон". Или вы дружите с ним?

- Мы не являемся хорошими друзьями, но являемся хорошими партнерами. Онана - классный футболист, стоит только взглянуть на его трансферную стоимость. Если мы оба сыграем, то я буду вступать с ним в борьбу каждый раз. В следующей игре мы не будем друзьями и партнерами.

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- Что надо сделать, чтобы нейтрализовать Кевина Де Брюйне?

- Он - лучший ассистент АПЛ, лучший игрок сборной Бельгии, капитан. Надеюсь, он не будет забивать и ассистировать в поединке с нами, тогда я буду счастлив.

- Какие слабые стороны сборной Бельгии?

- Мы не можем этого сказать на пресс-конференции. Но мы их знаем.

- Готовы ли вы сыграть с Бельгией в пять защитников?

- Мне комфортно играть при обеих схемах. Мы показывали хорошие результаты. Для нас нет разницы, и если тренер дает установку, то мы должны выполнять ее на сто процентов.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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