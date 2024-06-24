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Миколенко: Мы знаем слабые стороны сборной Бельгии, но СМИ я их не скажу
Сборная Украины готовится к матче с Бельгией
Фото Андрія Ющака - УАФ
Защитник
- Чем сборная Украины может удивить Бельгию? Как планируете сдерживать Ромелу Лукаку?
- В обороне самое важное - дисциплина. Если у нас будет дисциплина в обороне и в атаке, то мы сможем победить эту команду.
- Вы играете с бельгийцем Амаду Онана за "Эвертон". Или вы дружите с ним?
- Мы не являемся хорошими друзьями, но являемся хорошими партнерами. Онана - классный футболист, стоит только взглянуть на его трансферную стоимость. Если мы оба сыграем, то я буду вступать с ним в борьбу каждый раз. В следующей игре мы не будем друзьями и партнерами.
- Что надо сделать, чтобы нейтрализовать Кевина Де Брюйне?
- Он - лучший ассистент АПЛ, лучший игрок сборной Бельгии, капитан. Надеюсь, он не будет забивать и ассистировать в поединке с нами, тогда я буду счастлив.
- Какие слабые стороны сборной Бельгии?
- Мы не можем этого сказать на пресс-конференции. Но мы их знаем.
- Готовы ли вы сыграть с Бельгией в пять защитников?
- Мне комфортно играть при обеих схемах. Мы показывали хорошие результаты. Для нас нет разницы, и если тренер дает установку, то мы должны выполнять ее на сто процентов.
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